Trump recibe a los 3 estadounidenses liberados por Pyongyang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la madrugada del jueves 10 de mayo del 2018 a los tres estadounidenses liberados por Pyongyang, una imagen cargada de simbolismo en las semanas previas a su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Poco antes de las 03:00 (07:00 GMT), el presidente y la primera dama Melania Trump subieron a bordo del avión en el que acababan de llegar los tres hombres a la base área de Andrews, cerca de Washington, donde se había desplegado una enorme bandera estadounidense.



El avión del secretario de Estado Mike Pompeo, que realizó su segundo viaje a la capital norcoreana en pocas semanas, había aterrizado unos minutos antes.



El presidente estadounidenses aseguró el miércoles 9 de mayo que en los próximos días se anunciarán el lugar y la fecha de su muy esperada cumbre con el hombre fuerte de Pyongyang, Kim Jong Un, y precisó que esta no tendrá lugar en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa Corea del Norte y Corea del Sur.



Singapur, la otra locación a la que Trump ha aludido públicamente, aparece ahora como la pista más creíble para este encuentro histórico.



“Queremos expresar nuestra profunda gratitud hacia el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Pompeo y el pueblo estadounidense por traernos de vuelta a casa”, afirmaron los tres exdetenidos en un comunicado transmitido por el Departamento de Estado mientras viajaban hacia Washington.

“Damos gracias a Dios y a todas la familias y amigos que han rezado por nosotros y por nuestro retorno. Que Dios bendiga a Estados Unidos, la mejor nación del mundo”, agregaron.



Dos de los liberados, el experto agrícola Kim Hak-song y el exprofesor Tony Kim, fueron arrestados en 2017, mientras que Kim Dong-chul, un empresario estadounidense nacido en Corea del Sur y pastor de unos 60 años, había sido sentenciado a 10 años de trabajos forzados en 2016.



Al ser consultados a su arribo sobre cómo habían sido tratados en Corea del Norte, Kim Dong-chul respondió a través de un intérprete que “fuimos tratados de maneras muy diferentes. En mi caso, hice mucho trabajo forzado. Pero cuando enfermé, me atendieron”.



“Una buena oportunidad”



Pyongyang les otorgó una “amnistía”, precisó un funcionario estadounidense.

“Estaba sobrentendido que podíamos obtener la liberación de estas tres estupendas personas durante la reunión y traerlas a casa después de la reunión”, dijo Trump sobre la cumbre que sostendrá próximamente con Kim. “Fue lindo de su parte de liberarlos antes del encuentro. Francamente, no pensamos que esto iba a ocurrir. Y ocurrió”, agregó el mandatario.



Al comentar el giro que han dado las relaciones entre Washington y Pyongyang, Trump dijo: “Estamos comenzando sobre una nueva base... liberó a los muchachos antes. Es una gran cosa. Muy importante para mí”.



“Y creo que realmente tenemos una muy buena oportunidad de hacer algo muy significativo y si alguien hubiera dicho esto cinco, diez años atrás, incluso un año atrás, habríamos dicho que esto no era posible”, indicó para añadir: “Han pasado muchas cosas buenas”.



Según analistas, la liberación de los tres estadounidenses da una muy necesaria victoria diplomática a Trump y elimina el último gran obstáculo para su histórico encuentro con Kim.



“Era absolutamente imperativo que la administración Trump se asegurara la liberación de los tres estadounidenses mucho antes de cualquier cumbre”, afirma Jean Lee, analista del Centro Wilson.