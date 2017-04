Para Donald Trump, Kim Jong-Un es un 'joven astuto'

El líder norcoreano Kim Jong-Un es un “joven astuto” por haber logrado imponerse en el poder a pesar de su juventud y compitiendo con figuras de alto nivel en su país, estimó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista publicada este domingo 30 de abril de 2017.

Las declaraciones casi de admiración de Donald Trump llegan en medio de las crecientes tensiones con Corea del Norte por sus programas de misiles y nuclear, y mientras Washington busca que China trate de ayudar a contener a Kim.



Trump dijo que “no tiene idea” si Kim esta sano o no, pero señaló que el dirigente norcoreano ha enfrentado formidables desafíos al tomar el poder a la edad reportada de 27 años, después de que su padre muriera en 2011.



“Obviamente está relacionado con gente muy dura, en particular con generales y otros. Y a una edad muy joven fue capaz de asumir el poder”, dijo Trump en una entrevista con la cadena CBS.



“Mucha gente, estoy seguro, trató de quitarle del poder, ya fuera su tío o alguien más. Y el fue capaz de mantenerse”. “Así que obviamente él es bastante astuto”, dijo Trump. “Pero tenemos una situación que simplemente no podemos dejar -no podemos dejar que continúe lo que ha estado sucediendo por un largo periodo de años”, agregó Trump.



Corea del Norte realizó el sábado otra prueba con misil, el último llamado de tambor que despierta el temor de Estados Unidos de que el régimen de Kim pueda desarrollar un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos con una cabeza nuclear.



Corea del Sur dijo que el último ensayo falló. Trump se negó a comentar si Estados Unidos tiene algo que ver con que la prueba haya fallado. “Esto es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa que pienso. Así, que eventualmente él tendrá un mejor sistema de lanzamiento, y si eso pasa, nosotros no podemos permitir que eso pase”.



Horas antes de la prueba de Corea del Norte, el secretario de Estado Rex Tillerson había alertado sobre “consecuencias catastróficas” si la comunidad internacional no actúa más enérgicamente para sancionar a Pyongyang.



Estados Unidos desplegó un grupo de ataque naval lidereado por el portaaviones estadounidense Carl Vinson, el cual empezó el sábado 29 de abril de 2017 a coordinar con la Marina de Corea del Sur.