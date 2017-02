Trump cuestionado por negligencia en manejo de información sensible

La publicación en redes sociales de las conversaciones de Donald Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe,y sus asesores en un comedor público tras el ensayo de misil realizado por Corea del Norte, suscitó interrogantes acerca del manejo de información sensible por parte de su administración.

La reunión --que normalmente es a puertas cerradas y secreta -- fue grabada el sábado 11 de febrero de muy cerca con una cámara por un funcionario del club de Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.



El usuario de Facebook, Richard DeAgazio publicó imágenes de Trump en un corrillo junto a asesores y el primer ministro Abe, y atendiendo llamadas.



En una de las leyendas de la publicaciones ahora removida se podía leer: “ el presidente recibiendo noticias sobre el incidente de los misiles de Corea del Norte con el primer ministro (japonés) sentado a su lado ” .



DeAgazio escribió más tarde: “ El primer ministro Abe de Japón reunido con su equipo, mientras el presidente habla por teléfono con Washington DC. Luego los dos líderes mundiales mantuvieron consultas y luego se desplazaron a otra habitación para una conferencia de prensa organizada a toda prisa. ¡¡Uau ... en el centro de la acción!! ” .



“ No hay excusas para manejar una crisis internacional frente a los miembros de un club de campo como si fuera una sala de espectáculos ” , dijo la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Corea del Norte realizó el domingo 12 un ensayo de misil, cuando se encuentra cada vez más cerca de obtener la tecnología nuclear y misilística necesaria que le permitiría emprender un devastador ataque contra territorio estadounidense.



Cuando el presidente está lejos de la Casa Blanca, las conversaciones sobre crisis se desarrollan en una “ instalación de información secreta y compartimentada ” (SCIF, Sensitive Compartmented Information Facility) .



Ese tipo de instalaciones son normalmente inaccesibles a personas no autorizadas y no está permitido el ingreso con aparatos digitales como teléfonos celulares inseguros.