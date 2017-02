Donald Trump amenaza con reducir los fondos a universidad de Berkeley tras protestas

El presidente estadounidense amenazó este jueves 2 de febrero del 2017 con cortar el finaciamiento federal a la universidad californiana de Berkeley, donde cientos de estudiantes se enfrentaron el miércoles con la policía en violentas protestas contra la conferencia que debía dar el polémico editor de un sitio ultraconservador de noticias.

“Si la UC (Universidad de California) Berkeley no permite la libertad de expresión y ejerce la violencia contra personas inocentes que tienen puntos de vista diferentes - NO HABRÁ FONDOS FEDERALES”, escribió Donald Trump en Twitter.



Al grito de “¡cállenlos!”, centenares de manifestantes quemaron la noche del miércoles trozos de madera en medio de la calle, rompieron vidrieras de locales comerciales y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con bombas de gas lacrimógeno.



“¡Cancélenla!”, reclamaron los estudiantes, en referencia a la conferencia de Milo Yiannopoulos, editor del sitio de extrema derecha Breitbart prevista en la universidad.



El acceso al centro fue bloqueado y la exposición de Yiannopoulos, conocido por sus provocadores comentarios en redes sociales, anulada.



El periodista británico es simpatizante de Trump, a quien llamó “papi” durante la campaña electoral, y se ha convertido en una de las caras más conocidas del movimiento “Derecha Alternativa”, “Alt-right” en inglés.



Protestas similares se registraron en la Universidad de California en la ciudad de Davis, a 100 km de Berkeley, que también tuvo que cancelar charlas con Yiannopoulos y el exejecutivo farmacéutico Martin Shkreli.



Ambos eventos fueron organizados por grupos de estudiantes conservadores como parte del “Dangerous Faggot Tour” (que se traduciría como "Tour del maricón peligroso"). En la universidad UCLA de Los Ángeles se canceló el evento, Berkeley era la última escala de la gira.



Autoridades de las tres universidades aseguraron que no invitaron a Yiannopoulos ni apoyan sus ideas, pero que permitieron el evento apegados al derecho a la libertad de expresión.



Más de 100 profesores de Berkeley enviaron una carta el mes pasado al rector de la universidad para exhortarlo a cancelar el evento.



“Aunque nos oponemos vigorosamente a las opiniones de Yiannopoulos -que aboga por la supremacía blanca, la transfobia y la misoginia- es más bien su conducta dañina la que nos lleva a pedir la cancelación de este evento”, dice una de las cartas.