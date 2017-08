Trump advierte a Kim Jong-un que si ataca Guam se enfrentará a lo nunca visto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy 10 de agosto del 2017 que si el líder norcoreano, Kim Jong-un, ordena un ataque contra la isla de Guam se verá con una respuesta "que nadie ha visto antes en Corea del Norte".

Al cierre de una reunión de seguridad con su vicepresidente, Mike Pence; su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y su jefe de gabinete, John Kelly, Trump reiteró sus advertencias a Corea del Norte.



El régimen de Pyongyang detalló hoy que prepara un plan para disparar a mediados de agosto dos misiles de medio alcance cerca de las aguas territoriales del Guam, isla estadounidense en el Pacífico Occidental y sede de una estratégica base naval.



"Ya veremos lo que hace con Guam. Si hace algo en Guam, (desencadenará) un evento que nadie ha visto nunca antes en Corea del Norte. Él verá (...). No va a poder ir por ahí amenazando Guam, EE.UU., Japón o Corea del Sur", aseveró Trump.



En opinión del presidente, Kim Jong-un "ha faltado el respeto a nuestro país enormemente y no se va a salir con las suyas", algo que dijo ha sucedido en el pasado con él y sus antecesores de la dinastía Kim, pero no volverá a pasar.



Trump aseguró que están preparados para varias eventualidades militares y aseguró que su duro lenguaje no es un "desafío", sino una "declaración de hechos".



Debido al aumento de la tensión con Corea del Norte, que según la inteligencia estadounidense podría poseer ya una ojiva nuclear para montar en un misil intercontinental, Trump anunció un aumento en el gasto de sistemas antimisiles.



"Vamos a incrementar el presupuesto en muchos miles de millones debido a Corea del Norte y otras razones", reveló el mandatario, quien prometió un anuncio sobre inversión en sistemas antimisiles la próxima semana.