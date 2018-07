Trump: La cumbre con Putin mejoró las relaciones con Rusia

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró este 16 de julio del 2018 satisfecho con la reunión en Helsinki con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y aseguró que sirvió para mejorar la relaciones bilaterales.

"Nuestra relación nunca fue peor de lo que es ahora", dijo Trump en una rueda de prensa conjunta. Pero eso cambió con la cumbre celebrada hoy en la capital de Finlandia, añadió. "El diálogo fue muy bien", añadió Trump.



"Un diálogo productivo es bueno no sólo para los Estados Unidos y Rusia, sino para el mundo", señaló.



Trump y Putin estuvieron reunidos hoy en solitario durante más de dos horas y después el encuentro se amplió a otros participantes, como el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.



Elecciones estadounidenses



El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que durante las negociaciones en Helsinki le dijo a su colega de EEUU, Donald Trump, que Moscú no interfirió en las elecciones presidenciales norteamericanas.



"Tuve que repetir lo que ya he dicho muchas veces: que Rusia nunca ha interferido y no tiene intención de interferir en los asuntos internos estadounidenses, entre ellos los procesos electorales", dijo Putin en conferencia de prensa al término de la cumbre en la capital finlandesa.