Doménica Tabacchi declinó su precandidatura a la alcaldía de Guayaquil

La vicealcaldesa Doménica Tabacchi ya no peleará por una candidatura a la alcaldía de Guayaquil.

La mañana de este viernes 4 de mayo del 2018 anunció que había decidido no continuar con la precandidatura que se disputaba con excandidata presidencial Cynthia Viteri.



En su estrecha oficina a un costado del salón de la ciudad recibió a los medios y les dijo que “la vida nos presenta encrucijadas (…) aquí es justamente donde nos fortalecemos como seres humanos”.



Tabacchi dijo que habían “ocurrido situaciones familiares transitorias, pero delicadas y al momento irresolubles”, que la obligaban a tomar la decisión de declinar su precandidatura.



En la víspera, señaló, que le había comunicado al alcalde Jaime Nebot sobre el tema y tiene todo su respaldo. También aclaró que mantiene una buena relación con él y que no existen diferencias.



Tabacchi precisó que continuará en el cargo de vicealcaldesa hasta el 2019 y como afiliada al PSC-Madera de Guerrero. Descartó cualquier vinculación con otro partido o movimiento político. “Soy leal”, añadió ante la insistencia de qué haría si recibía propuestas de otras agrupaciones.



Agradeció las muestras de apoyo y a quienes confiaron en su precandidatura. Dijo que desde el lugar que la ubique el pueblo continuará luchando y defendiendo lo que se ha construido, una ciudad de progreso, inclusión, emprendimiento y libertad.



En los últimos meses se había generado una fuerte disputa entre los simpatizantes de Tabacchi y Viteri por lograr adherentes. Además, se realizaban mítines y concentraciones en sectores populares.



Una vez que declinó Tabaccchi, el Alcalde Nebot señaló que se realizarán encuestas. “Al momento queda Cynthia Viteri, más allá que en los partidos debe haber democracia, no es el dedo ni el caudillismo, lo más cercano a una elección es una encuesta seria”, añadió.



“Doménica me lo comunicó, ella es una mujer joven, popular e inteligente, preparada con un gran sentido de servicio público y una gran determinación de voluntad. Espero que su problema cese pronto y que más allá del servicio que continua prestando, pueda volver lo más pronto posible a aspirar con todo derecho y conveniencia para el pueblo a un puesto de elección popular”.