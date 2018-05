Docentes se quejan de falta de departamento médico en plantel donde fue agredida Brithany

LEA TAMBIÉN

El viernes 11 de mayo del 2018, los cinco niños que habrían agredido a Brithany fueron llevados al vicerrectorado del colegio público donde estudiaban, en el sur de Guayaquil. Lucía H., inspectora de los cursos de octavo, escuchó la queja de otros chicos del aula sobre el supuesto ataque a la estudiante y convocó a una reunión.

A partir de esos testimonios el Departamento de Consejería Estudiantil elaboró informes. Sin embargo, no se pudo verificar la agresión física porque desde hace un año y medio el plantel no tiene un médico a cargo. El colegio ahora está bajo una intervención.



Así lo confirmó Lucía H. la mañana de este jueves 24 de mayo del 2018, en su versión ante el fiscal César Peña, especializado en personas y garantías. La Fiscalía investiga el caso bajo el presunto delito de homicidio culposo contra docentes y autoridades del colegio.



Brithany, de 11 años, fue supuestamente atada y golpeada por un grupo de compañeros de aula. Dos días después murió en un hospital público a causa de un derrame cerebral.



“Ella -la inspectora de curso- le preguntó a la niña hoy fallecida si le habían golpeado; y ella le dijo que no. Lo que sí le había manifestado es que le habían puesto una toalla en la boca”, dijo Rolando Figueroa, abogado de la docente.



El defensor también reconoció que los niños quedaron solos por un lapso de entre 15 y 20 minutos, porque la maestra de Matemática pidió permiso por una complicación médica. Según dijo, a los niños les encomendó una tarea en clase.



Stives Reyes, abogado de los padres de Brithany, reiteró que hubo irregularidades, como no contar con un médico ni con la plantilla completa de docentes, como han indicado los maestros investigados.



“Parte de los sumarios administrativos -que sigue el Ministerio de Educación- están investigando esto. Nosotros buscamos que paguen tanto los autores, que son los menores; como las autoridades que debieron tener el objetivo de cuidado y cometieron omisiones”. E insistió en que la niña venía siendo agredida una semana antes de su muerte.



El fiscal Peña dijo que investigarán por qué una institución con más de 1 000 estudiantes no contaba con un médico. También esperan el parte de la autopsia de la menor para determinar si la agresión está vinculada con la causa de muerte.

La próxima semana citará a los menores que habrían participado en el ataque. Ellos darán su versión en compañía de sus padres y con la ayuda de un psicólogo de la Fiscalía.