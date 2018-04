Docentes pulen su perfil para recategorizarse

LEA TAMBIÉN

El deseo de Luis Morales, de 60 años, es jubilarse dentro de una década, luego de culminar su labor como docente en la Universidad Central del Ecuador (UCE). El economista, que lleva 26 años vinculado al ‘Alma Mater’, es uno entre 809 profesores titulares, que postularon a la tercera convocatoria de recategorización.

Ellos representan un 38% de los 2 134 maestros registrados en la UCE, hasta diciembre del 2017. Los datos fueron enviados por la Unidad de Gestión del Personal Docente .



A partir de hoy, Morales volverá a las aulas para dar clases de Economía de las Empresas. Unos 40 000 estudiantes iniciarán un nuevo semestre, en 62 carreras diferentes.



Morales gana USD 2 400. Si su postulación resulta favorable, podría pasar a Docente Agregado 2. Eso supondría un aumento de unos USD 700.



Geoconda Trujillo, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central (Fapuc), considera que es un derecho de los docentes la posibilidad de mejorar su escalafón y sus ingresos económicos.



Este tercer proceso para ascender de categoría tiene dos fases. En primera instancia, cada facultad conformó una comisión encargada de evaluar los requisitos que los profesores deben cumplir, para subir de categoría. Por ejemplo tener publicaciones en revistas indexadas, haber realizado trabajos de vinculación con la sociedad, dirigir proyectos de tesis en pregrado y posgrado entre otros parámetros.



Luego, el Órgano de Promoción, conformado por el Vicerrectorado Académico y por representantes del Consejo Universitario, validará los informes de las comisiones.



Desde la Fapuc, se pide que el proceso sea transparente y que se verifique exhaustivamente la documentación para que los profesores calificados puedan subir de escalafón.



Además, Trujillo subrayó que el gremio solicitó una audiencia con el presidente Lenín Moreno, para plantear que los procesos de recategorización de docentes universitarios sean permanentes.



Fernando Sempértegui, rector de la UCE, adelantó que se realizarán reformas al presupuesto de la universidad para financiar el reajuste salarial de la recategorización. El rector estima que se destinarán unos USD 3 millones a ese rubro.



Él agregó que no se solicitarán más recursos al Estado para este proceso, al que lo califica como un reconocimiento al esfuerzo académico.



Xavier Lastra es catedrático en la facultad de Ciencias Agrícolas, desde marzo del 2015. Ahí, el profesor fue seleccionado para conformar la comisión de recategorización.



El maestro considera que el proceso ha sido claro y apegado a la legalidad. A su criterio, es positivo que se evalúe de manera integral a los docentes. Además, considera que se debería aumentar el financiamiento para generar más investigación desde la academia.

Justamente, ese ha sido uno de los principales retos de los profesores, desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).



En el 95% de revistas científicas, la publicación de artículos no tiene costo, dijo Lastra. Pero el tiempo que demanda la investigación, pedir la revisión por pares y finalmente publicar el estudio, toma desde seis meses hasta dos años.



Según la LOES, para acceder a la categoría de Docente Principal, el requisito fundamental es tener un título doctoral o Phd. Y la selección se la debe realizar a través de un concurso público nacional.



Para Sempértegui, la LOES “trunca la carrera docente”, ya que permite a los profesores recategorizarse solo hasta la categoría de Agregado 3.



Actualmente, unos 450 profesores de la UCE están en programas para obtener su PhD. Ese es el caso de Ximena Grijalva, actual subdecana de la Facultad de Comunicación Social (Facso). Ella cursa el primer año de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario. Solo en esa facultad, cerca de 40 docentes iniciaron o están inscritos en cursos doctorales en Argentina, España y Estados Unidos.



Sin embargo, a muchos no les alcanzó el tiempo para poder postular en la recategorización. Por eso piden que se abran nuevos procesos.



Grijalva afirma que la única forma en la que los docentes pueden mejorar su situación económica y hacer que se reconozcan sus méritos, es a través de la recategorización. La subdecana espera que se dé paso a la reforma de la LOES, para que no se vuelva a “precarizar la labor docente”.