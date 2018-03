Docentes formados y mejor conectividad, retos en Latinoamérica 

Una mejor formación de los docentes en el uso de las TIC, garantizar la conectividad y el acceso a Internet en las zonas rurales, y un mayor compromiso gubernamental son los principales retos de la revolución digital en las aulas latinoamericanas, según un estudio presentado hoy, 20 de marzo del 2018.

"No se va a lograr la incorporación plena de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) desde propuestas aisladas", resumió Tamara Díaz, Secretaria Técnica del Instituto de evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).



La OEI ha desarrollado el estudio, presentado en su sede de Madrid, en colaboración con ProFuturo, un proyecto de Fundación Telefónica y La Caixa, y a partir del análisis del uso de las TIC en 144 centros educativos de siete países latinoamericanos (Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay).



En la investigación, que recopila datos de 2016, han participado más de 450 directores y casi 2 300 profesores de centros educativos que forman parte del proyecto "Aulas Fundación Telefónica", en funcionamiento desde 2009.



Entre las conclusiones destacan los problemas de conectividad detectados. Aunque más del 80 % de los centros analizados cuentan con Internet de banda ancha, la mitad de los docentes señala que la conexión funciona de manera intermitente o, en algunos casos, casi nunca.



Por otro lado, el 77% de los docentes usan los ordenadores en clase al menos una vez al mes para que sus estudiantes realicen consultas en Internet (76%) o para la presentación de trabajos escolares (66%), agrega el documento.



Pero en muchos casos esos docentes se han formado en el uso de las TIC en las aulas por su cuenta, dada la ausencia en sus países de políticas públicas que garanticen la alfabetización digital del profesorado o la integración de las nuevas tecnologías en el currículo académico.



"Con miedo y arriesgando a que me criticaran comencé a usar el celular en clase", dijo a Efe el profesor nicarag ense Reynaldo Maradiaga, uno de los ponentes de la presentación del informe y que agrega que hace apenas una década "no sabía nada de computadoras ni las conocía".



Ahora es él quien da "capacitación" a otros docentes de su escuela, al igual que Soledad María de la Cruz García, profesora en una zona marginal de la provincia de Huancayo (Perú) y que se ha pasado cuatro días viajando hasta llegar a Madrid para la presentación del estudio.



García es actualmente "dinamizadora" y cuenta que ha visitado varias regiones peruanas para dar a conocer "buenas prácticas" de inclusión de las TIC en colegios como el suyo, alejados de la capital y, en sus palabras, los más proclives al abandono gubernamental.



Ante las "enormes brechas" que todavía hay en el acceso a las TIC y en las "capacidades de los padres de acompañar el proceso educativo de sus hijos", el experto argentino Axel Rivas dice a Efe que "el desafío global es entender internet como un derecho humano", como una "herramienta" básica para promover la cultura y la educación.



Rivas, investigador y doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA), destaca el caso de Uruguay, que ha logrado "una conectividad casi total" en sus aulas gracias a una "política de Estado", y también que Perú y Argentina son los otros países más avanzados en la región en relación a su adaptación a la era digital.