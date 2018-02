Divergencias en los bloques frente al pedido de José Serrano

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, planteó la creación de una comisión legislativa que investigue todo lo relacionado a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

“He decidido requerir de la Asamblea que cree una comisión con los cinco jefes de bancada”, dijo Serrano, como parte de su respuesta al fiscal Carlos Baca. De aceptarse la petición, el organismo tendría 30 días para realizar la tarea.



Pero las posiciones dentro del Legislativo son diversas. El asambleísta René Yandún, de la ID y parte de la Bancada de Integración Nacional (BIN), no está de acuerdo. “Considero que delegar a una comisión de esta naturaleza no es lo apropiado”.



Para él, lo que cabe en esta situación es que Serrano explique su vinculación con el excontralor Carlos Pólit, qué problema existe entre las autoridades y por qué no quieren que el Fiscal General siga en su puesto.



Marcela Aguiñaga, de la autodenominada Revolución Alfarista, tuiteó que debe investigarse todo lo referente al audio difundido.



Por otro lado, Henry Cucalón, jefe de bloque del PSC, descartó su participación en esta instancia. Aseguró que esto debe librarse en el área judicial. Y que no es potestad de Serrano crear una comisión y su conformación.



Guillermo Celi, de SUMA, indicó que “siempre que se haga control político será importante en el marco de fiscalización”. Pero que el tema deberá analizarse, dentro de su bloque.

La bancada de Alianza País respalda a Serrano. Según un comunicado publicado en Twitter, sus asambleístas condenan el uso de la Fiscalía para “intimidar”.



El bloque considera, además, pertinente la creación de la comisión ocasional.



En la mañana, momentos después de las declaraciones del Fiscal, los seis grupos políticos de la Asamblea anunciaron por separado que pedirán explicaciones a Serrano por su participación en el diálogo con Pólit.



Creo, en cambio, exigirá la renuncia del titular del Legislativo. Roberto Gómez, su coordinador, suscribió un comunicado en el que manifestó que no pueden “soportar que el presidente de la Asamblea deshonre así el cargo”. Su compañero Fabricio Villamar también cree que debería renunciar a su inmunidad parlamentaria, para afrontar los posibles procesos legales.



La BIN pidió que el Fiscal comparezca ante el Pleno, este miércoles, a las 16:00, para que aclare el origen y contenido del audio. Aunque Wilma Andrade (ID) cree que la denuncia de Baca Mancheno podría tratarse de una “retaliación” política.



El 16 de enero, la fiscal Thania Moreno abrió una investigación reservada en contra de Baca, por posible peculado en el manejo de gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia, para la Comisión que investigó el 30-S.



Jorge Corozo, de AP, pidió debatir en el Pleno la participación de Serrano en el audio. Y la también oficialista Silvia Salgado llamó a que las instituciones de control se manejen en el campo de sus competencias y no confundan temas institucionales con revanchas personales.

En contexto

​

La creación de comisiones especiales en este período ha sido una constante. Desde mayo del año pasado se han creado cinco para tratar temas como la consulta popular o investigar abusos en escuelas.