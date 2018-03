Distribuidores de combustible piden a Moreno revisar margen de utilidades

La Federación de Distribuidores de Combustible del Ecuador (Fedicoe) demanda una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, con el objetivo de revisar el margen de utilidad de los propietarios de estaciones de servicios. Consideran que de no tomarse acciones podrían llegar a la quiebra.

La mañana de este jueves 15 de marzo del 2018, dirigentes de la Federación ofrecieron una rueda de prensa en el norte de Guayaquil en la que manifestaron que su intención no es forzar el incremento del precio de los combustibles y tampoco la paralización del servicio, pero requieren una respuesta urgente por parte de las autoridades.



"Somos sus aliados, queremos que nos reciba para escuchar nuestros problemas", expresó José María Garzón, proveniente del cantón Cumandá de la provincia Chimborazo.



Añadió que desde hace 15 años no se incrementa el margen de utilidad que perciben, mientras que gastos como salarios, costos de operación, pago de servicios básicos y transporte del combustible sí ha aumentado.



Ramón Zambrano, dirigente de la provincia de Manabí, afirmó que una estación que vende de 120 000 galones mensuales de combustibles percibe una ganancia de USD 17 000 aproximadamente. De esto, la masa salarial implica USD 7 500, a lo que se suma el resto de los gastos. Asimismo, señaló que las comercializadoras obtienen cerca de 25% de estas ganancias.



Zambrano aseguró que lo que ganan esto no es suficiente para subsistir. "Estamos quebrados".



Los gasolineros consideran que para mejorar su situación el margen de utilidad debería ser de USD 0,18 por galón de combustible. Actualmente perciben USD 0,13 en promedio. Por ello piden que se incrementen esos USD 0,05, que dicen les fue eliminado durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.



De los 120 gremios que integran Fedicoe, Zambrano aseguró que cerca de 70% atraviesa por esta crisis.



Además de la revisión de los márgenes de utilidad, entre las propuestas que desean presentar a Moreno están la regularización de los contratos de las comercializadoras nacionales e internacionales "para que se establezca el piso y techo del porcentaje que deben cobrar por abanderamiento" y el subsidio estatal al transporte del combustible.



Los representantes de Fedicoe habían anunciado un plantón para este jueves (15 de marzo del 2018), sin embargo decidieron suspender la medida pues esperarán una respuesta del Gobierno.