La disputa en el Consorcio del Metro puede ir a un arbitraje

En el Concejo Metropolitano de Quito no cayó bien la información sobre la disputa accionarial del Consorcio Acciona-Odebrecht, a cargo de la construcción de la Línea 1 del Metro.

El Concejo dejó para hoy, 10 de agosto de 2017, la aprobación de una resolución que rechaza la actuación de las empresas y las conmina a que solucionen el ‘impasse’. En el Municipio se analiza si el caso puede llegar a un arbitraje .

La encargada de presentar la propuesta de resolución sobre el tema fue la concejala independiente Daniela Chacón. Su propuesta -que se prevé ingrese en el orden de la Sesión Ordinaria del Concejo Metro­politano de hoy- plantea: rea­firmar el compromiso del Concejo con la construcción del Metro de Quito, rechazar el manejo que han dado ambas empresas a la búsqueda de una solución al ‘impasse’, respeto a la ciudad de Quito y conminar a que resuelvan a la mayor brevedad el tema jurídico.



El procurador del Municipio de Quito, Gianni Frixone, fue el encargado de hacer una presentación cronológica desde que se firmó el convenio de conformación del Consorcio hasta los últimos comuni­cados, en los que -por separado- cada empresa afirmaba y desmentía la reconformación del consorcio.



Según Frixone, lo que se presencia en el momento es una disputa entre ambas empresas con base en sus propios intereses, lo cual se podría terminar en un tribunal de arbitraje inter­nacional en Chile.



Esta medida de última instancia consta en una cláusula del contrato de ­compraventa de las acciones firmado entre Acciona y Odebrecht.



La preocupación principal en el Concejo es que la disputa de ambas empresas afecte al normal avance de la obra del Metro de Quito. Esta alerta la dio Luis Reina, concejal del bloque de País, quien leyó un párrafo de un comunicado de Odebrecht en el que se lee que la disputa actual, de no resolverse, podría afectar al desenvolvimiento de la obra.



Para Sergio Garnica, concejal independiente, este ‘impasse’ podría llegar a un punto de quiebre que terminaría en una afectación a la emblemática obra. También señaló que lo actuado por ambas empresas, en referencia a los comunicados que hicieron públicos las empresas española y brasileña. “Rechazo como concejal y ciudadano el tratamiento que las empresas del consorcio dan a la ciudad”, dijo.



Pero, ¿qué puede hacer el Municipio ante un posible retraso o afectación a la obra por este ‘impasse’? Frixone señaló que, como parte del contrato para la construcción del Metro, se establecen multas en porcentajes diarios.



Sobre esto, el alcalde Mauricio Rodas propuso que se tomara una posición como Estado, para emitir un pronunciamiento hacia ambas empresas. Para esto, según Rodas, ya hubo un planteamiento al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, para juntar acciones.



También señaló que, ante la posibilidad de incumplimientos, se tomarán inmediatamente acciones en el sentido de

activar las medidas coercitivas que establece el contrato para la construcción del Metro.



Acciona y Odebrecht son parte del consorcio que ganó el concurso para construir la Fase II del Metro de Quito 15 de octubre del 2015. El 26 de noviembre ese año suscribieron el contrato para la Ejecución de la obra.



El 23 de abril del 2016 se iniciaron las obras del Metro, pero el 19 de octubre ese año, Odebrecht pidió al Municipio su salida del consorcio y Acciona propuso incluir empresas filiales en reemplazo de la constructora brasileña.



Sin embargo, el 18 de abril del 2017, Odebrecht envió un oficio al Alcalde en que explica que la cesión de acciones quedó suspendida. El martes 8 de agosto Odebrecht dijo, en una entrevista a este Diario, que recibió una transferencia pero que no aceptaba el pago porque no se perfeccionó el documento de su salida del consorcio.

Acciona sostiene, por su parte, que ha reconformado el

consorcio con filiales suyas, por lo que ha nombrado un nuevo procurador común.