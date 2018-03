Dirnea presentó resultados sobre ‘rutas seguras’ en afluentes de Guayas y El Oro

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) presentó este miércoles, 14 de marzo del 2018, los resultados del proyecto ‘Rutas seguras’ que aplica en el Golfo de Guayaquil y el archipiélago de Jambelí.

En una rueda de prensa, el contralmirante Jorge Cabrera, director de la Dirnea, indicó que el plan tiene por objetivo la prevención de robos a comuneros, asociaciones, pescadores y camaroneros que transportan insumos y productos entre distintos puntos.



En el Golfo de Guayaquil se han establecido cinco rutas y en Jambelí, diez. En este último punto se resguardó en el 2017 un total de 53 embarcaciones de pesca artesanal/industrial y 132 lanchas de carga y pasajeros. La carga que se trasladó sumó 1,4 millones de libra entre camarones y pescado.



En Guayaquil, en cambio la ruta se instauró en enero pasado. Desde entonces y hasta el 8 de marzo si brindó protección a 118 embarcaciones. “La efectividad en ambos casos fue del 100%”, dijo Cabrera.

Sobre las denuncias del sector camaronero sobre la recurrencia de delitos en los afluentes, el capitán Jaime Vela, comandante Guardacosta, refirió que quienes no estén usando la Ruta les “están causando un pequeño inconveniente”.



“No sabemos por dónde van a transitar, no sabemos por dónde van a transportar sus productos y claro posiblemente no esté la embarcación de patrulla en el área por donde van a estar. Les pedimos a todos los que usan los espacios acuáticos para transportar sus productos que nos llamen”, dijo.