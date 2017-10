La Dirnea no autorizó la construcción del puente

A cinco días del colapso de 145 metros del puente basculante entre la Isla Santay y Guayaquil todavía no hay una evaluación de daños. Un perito deberá inspeccionar la estructura para establecer si es necesaria una reconstrucción o hacer uno nuevo.

Mientras tanto, aumentan las críticas sobre la construcción del puente inaugurado en junio del 2014 con una inversión final de USD 20 millones. Carlos Vallejo, director de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) entre 2013 y 2014, señaló ayer, 16 de octubre de 2017, a este Diario que nunca firmó la autorización para su construcción.



Dijo que la institución debía aprobar el inicio de la obra y para ello requería la entrega de algunos estudios. Sin embargo no recibió la documentación del Servicio de Contratación de Obras (Secob), añadió. El principal estudio era el de factibilidad, que permitía establecer exactamente a dónde se tenía que construir el puente.



“Si no había esos documentos, no podía firmar la autorización para que se construyera un puente. No nos hicieron llegar nada”.

Vallejo añadió que tenían que presentar también el estudio de impacto ambiental y otro sobre maniobra y navegación. Al no haber documentos, la Dirnea, no dio la autorización para la construcción.



Para la investigación, el Secob solicitará a la Fiscalía la participación del perito para contar con un estudio técnico de los daños y el costo de los trabajos para rehabilitar el tramo que se cayó, por el choque de un barco.



La Fiscalía también hará esta semana el reconocimiento del lugar del accidente, ocurrido el jueves pasado a las 15:40, a la altura de las calles El Oro y La Ría, en el sur de Guayaquil.



El capitán del barco pesquero Patricia está con prisión preventiva y la nave retenida. El fiscal Santiago Mozo dijo que solicitará que un agente de la Policía realice las pericias para evaluar la estructura y las condiciones en que está.

Se prevé que esta semana se realicen estas diligencias, incluyendo la toma de la versión del capitán de la nave. La coordinadora zonal 8 del Secob, Irena Ferruzola, dijo que dará una entrevista en los próximos días.