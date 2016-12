Dirigentes Shuar dicen que con la detención de Wachapá los policías también se llevaron computadores  

Los dirigentes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar de Morona Santiago se reunieron la mañana de este miércoles 21 de diciembre. Su objetivo fue conocer los detalles de la detención de su presidente Agustín Wachapá, que se registró en esta madrugada en esta federación, ubicada en el cantón Sucúa, en la misma provincia.

Según el asesor síndico de Ficsh, Franco Lituma, esta mañana se comunicaron con la Defensoría del Pueblo y el Defensor Público para conocer dónde estaba detenido Wachapá y por qué razón.



Lituma señaló que de esta forma averiguaron que el dirigente shuar estaba detenido en Gualaquiza y fue apresado porque se lo incluyó en las investigaciones por el enfrentamiento que hubo el 14 de este mes, en el campamento minero La Esperanza, ubicado en la parroquia Panantza.



“Queremos saber cuál es la causa de la detención. No tenemos el proceso”, dijo Lituma.



Según el asesor jurídico, no conocen la hora en la que se realizará la audiencia de Wachapá. “Su abogado está viajando de Macas para la defensa, pero si no llega actuará la Defensoría Pública de Gualaquiza”.



Lituma denunció que en el allanamiento que hubo en la sede de la Federación se llevaron computadores y archivos. Está previsto que hagan un inventario “para determinar que se llevaron”.



Al respecto, el gobernador de Morona Santiago, Rodrigo López, indicó que no conoce cuál es el cargo por el que se le imputa a Wachapá.



Sobre el traslado a Cotopaxi de las cinco personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en Panantza, López dijo que es una decisión de las autoridades de justicia.