Dirigentes de barrios del noroccidente de Quito exigen a la Contraloría que investigue al proyecto Quito Cables

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de los barrios del noroccidente de Quito realizaron una rueda de prensa la mañana de este martes, 26 de junio del 2018, en la casa barrial de San José del Condado. La reunión se realizó para pedir al Municipio una respuesta clara sobre del proyecto Quito Cables.

También solicitaron que se devuelvan los predios que fueron retirados a la gente para el proyecto.



Además, convocaron a la gente para que se una como voluntaria en la recolección de firmas de revocatoria al mandato al alcalde Mauricio Rodas.



En la rueda de prensa estuvieron los representantes de los barrios del noroccidente de la capital como Rancho Bajo y Alto, San José del Condado, entre otros. "No hay resistencia para las firmas, la gente se acerca para hacerlo. Lo que no hay es voluntarios que lleven las hojas para recolectarlas. Pedimos que nos ayuden (...) En dos horas llenamos 100 o 200 formularios con ocho firmas cada uno", manifestó David Paz, vocero de Quito Revoca.



De otro lado, los dirigentes de los barrios del noroccidente exigieron a la Contraloría que investigue al proyecto. Argumentan que existen irregularidades cometidas en la ejecución, "relacionadas a la falta de permisos y estudios para la construcción y el direccionamiento de la licitación para la compra del sistema electromecánico del teleférico".



Aseguran que en meses anteriores se acercaron a la Contraloría para pedir la investigación, pero la entidad no se ha pronunciado. "Reiteramos nuestro pedido que coincide con la demanda presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contratista del proyecto".

En ese sentido -según los dirigentes- esa entidad confirmó sus denuncias. Por ejemplo, no se han entregado los estudios de cálculo estructural, ni los que garantizan la estabilidad de las estructuras a edificar sobre parámetros de las pilonas, entre otros.



Ante esas aseveraciones, Rodas indicó hoy que no se puede devolver los predios. "El contrato Quito Cables está vigente. Hemos enviado la comunicación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército exigiéndoles que reinicien las obras tal como señala el propio contrato. Caso contrario, como Municipio podemos adoptar diferentes acciones legales".



Una de ellas, por ejemplo -indicó Rodas- es la terminación unilateral del contrato con el Cuerpo de Ingenieros el Ejército. "Lo reitero, el Proyecto Quito Cables va a continuar porque es beneficioso para la ciudad. Brindará servicios de calidad en el transporte público a los barrios históricamente más abandonados, marginados como los del noroccidente".



Reiteró que la semana pasada envió una comunicación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército pidiendo que se "reinicien los trabajos como es su obligación contractual o entonces el Municipio puede echar mano de diferentes herramientas legales".



En lo que respecta a plazos para esperar al Cuerpo de Ingenieros, Rodas dijo que está a la espera de una respuesta durante los próximos días. Luego, en función de aquello, adoptar una resolución.



Finalmente, el Burgomaestre dijo que no impulsa proyectos transformadores para la ciudad pensando en cálculos electorales. "No lo hago pensando en que serán terminados antes o después de mi mandato. Lo hago por responsabilidad con la ciudad".