Dirigente de la FEUE completará la primera terna para el Cpccs Transitorio

El presidente Lenín Moreno remitió el martes, 27 de febrero de 2018, el reemplazo de Marcelo Merlo Jaramillo, para la primera de las siete ternas de para el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Transitorio. La candidatura se da un día antes de la elección que realizará la Asamblea Nacional.

El excontralor Merlo renunció irrevocablemente. Argumentó que no estaba dispuesto a competir contra el jurista Julio César Trujillo, a quién él mismo había apoyado para ocupar un puesto en el organismo de transición.



El Mandatario escogió a Christian Geovanny Flores Alvarado para que complete la terna. Tiene 24 años, está cursando el último año de Ingeniería Química en Cuenca. Es el tercer vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y presidente de su filial en Cuenca.



Flores informó que su candidatura salió de la misma FEUE y de sectores sociales como de los comerciantes y artesanos. En conversación telefónica con EL COMERCIO indicó que ya remitió toda la documentación requerida para poder ser parte de la terna.



Además, comentó que es una buena noticia, ya que al revisar la lista de los 21 postulantes no había representantes ni de los jóvenes ni de los estudiantes. Según dijo, no cuenta con una vinculación político partidista, pero sí se ha dedicado al activismo en el sector estudiantil y frentes juveniles, como por ejemplo para impulsar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.



En caso de ser seleccionado, comentó, que deberá trasladarse a Quito y hacer lo mismo con sus estudios, ya que vive en el Austro. Pero que esto no será un problema, ya que sería para trabajar por el país y la transparencia.