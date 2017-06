La DGAC autorizó la suspensión de las rutas de Tame Latacunga - Guayaquil y Cuenca - Guayaquil durante un año

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) autorizó - durante un año - la suspensión de dos rutas domésticas de la aerolínea estatal Tame: Latacunga - Guayaquil y

Cuenca - Guayaquil.

La decisión se tomó mediante la Resolución No. 05/2017 de la Dirección General de Aviación Civil, fechada el 18 de mayo del 2017, y que consta en la página web de la DGAC desde este 2 de junio del 2017.



El plazo de un año comienza a contarse desde el sábado 3 de junio del 2017.



La ruta Latacunga-Guayaquil-Latacunga operaba con siete frecuencias semanales. Mientras que la Guayaquil-Cuenca-Guayaquil tenía hasta 19 frecuencias a la semana, según información que consta en la resolución de la DGAC.



Si la aerolínea estatal no reanuda sus operaciones después de un año, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica de la DGAC deberá informar sobre la situación al Consejo Nacional de Aviación Civil.



Tame anunció el 17 de abril del 2017 la suspensión de las dos rutas domésticas. En un comunicado oficial publicado en la página web de la estatal se explicó que “esta medida obedece a que no se ha generado la demanda e ingresos esperados para obtener la rentabilidad necesaria para cubrir los costos de operación de estas rutas”.



Esta situación generó incomodidad en los sectores empresariales de Cuenca, donde se hizo un plantón para exigir a Tame el respeto a la ciudad y a los cuencanos. Durante el reclamo, que se cumplió el pasado 20 de abril del 2017, se clausuró de forma simbólica las oficinas de la aerolínea nacional.



En Latacunga, el malestar fue similar. En esa ocasión, las cámaras de la producción plantearon que, una vez posesionado el presidente Lenín Moreno, solicitarán que cumpla el ofrecimiento de campaña de repotenciar al Aeropuerto Internacional Cotopaxi.