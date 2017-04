Diputados buscan rechazar eventual salida de Venezuela de la OEA

La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela presentó hoy, 27 de abril de 2017, un proyecto para rechazar la eventual salida del país de la OEA, que será debatido y votado la próxima semana por la mayoría opositora en la cámara.

Según anunció el jefe del foro legislativo, Luis Florido, el anuncio de retirar al país de la OEA es "absolutamente nulo" e inconstitucional. "Para que Venezuela se salga de la OEA se debe modificar ese artículo, mediante consulta popular. Así que el anuncio que hizo la canciller es absolutamente nulo.



Un Gobierno que rompe el orden constitucional no puede salirse de ningún órgano multilateral, no puede Nicolás Maduro, que rompió el orden constitucional, salirse de la OEA", aseveró.



En una sesión especial de la comisión, Florido presentó un proyecto para rechazar el proceso de retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciado por la canciller venezolana Delcy Rodríguez la noche del miércoles 26 de abril por instrucción del presidente Nicolás Maduro, en un proceso que durará dos años. Florido alegó que el Gobierno del presidente Maduro rompió el orden constitucional y no puede abandonar los órganos multilaterales en los que participa el país.



El jefe de la Comisión de Política Exterior se basó en el artículo 23 de la Constitución, que señala que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Agregó que la Asamblea, como órgano legislativo y parte del Estado, tendría que aprobar la salida de Venezuela de la OEA. "No puede ser que Venezuela la conviertan en un país paria, no reconocido por el mundo", dijo.



Florido señaló que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que despojaron a la Asamblea de sus atribuciones, fue un golpe de Estado a favor de Maduro. Rodríguez anunció que Venezuela iniciará el proceso para retirarse de la OEA, en rechazo a una convocatoria de cancilleres aprobada por el organismo para tratar la crisis venezolana.



El Consejo Permanente de la OEA aprobó convocar a una reunión de consulta de ministros de Exteriores para abordar la situación en Venezuela, recalentada por las protestas contra el Gobierno, que en tres semanas han dejado 32 muertos y unos 500 heridos.



Rodríguez afirmó que detrás de las acciones de la OEA se esconde la pretensión de intervenir y tutelar al país. "Afortunadamente algo que nunca ocurrirá, así está marcado en nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro", señaló.