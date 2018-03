Diputado chileno visita en prisión a exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas

Una delegación chilena, compuesta por un diputado y un abogado, visitó este lunes, 26 de marzo del 2018, al exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde octubre pasado y condenado en primera instancia a seis años de cárcel por un presunto delito de asociación ilícita.

Al finalizar la visita, el diputado Hugo Gutiérrez dijo que familiares, amigos y políticos cercanos a Glas los invitaron a Ecuador para visitar al exvicepresidente en la cárcel.



Sin precisar nombres, comentó que se ha reunido con "muchas" personas y que ha reunido "mucha información", que incluirá en un informe que presentará a la familia, a una veeduría por la defensa del exvicepresidente y simpatizantes de Glas, en la que revelará una serie de hechos que le parecen "gravísimos".



Según Gutiérrez, Glas le indicó que "él prefiere un inocente preso que un cobarde huyendo", lo que para el chileno "demuestra la grandeza de este hombre que acabo de visitar", puntualizó.



El diputado, que visitó a Glas junto con el abogado, también chileno, Rubén Jerez, calificó de "gravísimo" que el ex segundo mandatario haya sido "juzgado y condenado en virtud de un Código (Penal) que ya está derogado", algo que también cuestiona Eduardo Franco Loor, uno de los abogados de Glas.



"Seamos claros, acá hay una persona inocente que ha sido juzgada y condenada por un delito que en Ecuador hoy ya no existe, un delito que fue derogado por la entrada en vigencia de un Código Penal nuevo del año 2014", apuntó.



Señaló que en cualquier país "donde se respete el estado de derecho, una persona no puede estar privada de libertad por un delito que no existe (...) el delito por el cual fue juzgado y condenado está derogado por la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal que tipifica de manera distinta la asociación ilícita", insistió.



Y se lamentó de que Glas esté en prisión bajo esas condiciones por ya casi medio año.



El pasado 13 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Glas a seis años de prisión por el supuesto delito de asociación ilícita -ahora en apelación- en la trama de corrupción por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



"No es posible que una persona sea encarcelada en virtud de un delito que está derogado", recalcó el diputado, quien aclaró que no es amigo de Glas y que este lunes (26 de marzo del 2018) fue la primera vez que estrechó la mano del exvicepresidente.



"Lo que me trae a mi aquí son razones estrictamente humanitarias", subrayó al agregar que prevé pedir reuniones con autoridades de Justicia del país andino pues está "abierto a recibir todos los antecedentes, de todas la partes, para elaborar un informe lo más rigurosamente posible".



Gutiérrez permanecerá en Ecuador hasta el próximo miércoles, 28 d emarzo.



Franco Loor consideró hoy que se han violado los derechos humanos de Glas y criticó que tampoco se conozca aún el tribunal que tratará la apelación a la sentencia.



El letrado comentó que el estado de salud de Glas es "excelente".