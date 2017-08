El paso del dinero electrónico a la banca se concretará en 2018

El traspaso del manejo del dinero electrónico a la banca privada quedará para el 2018, estimó el lunes 7 de agosto Verónica Artola, gerentadel Banco Central del Ecuador (BCE).

La explicación la dio al terminar la inauguración de la mesa de Finanzas, en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El organismo se constituyó en junio pasado y busca acordar una agenda público privada de reformas económicas para reactivar al sector productivo.



Una de las propuestas de la banca es que el Estado le traspase el manejo del mecanismo de pago en el corto plazo. Actualmente, la administración del sistema de dinero electrónico está en manos del BCE.



Artola y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicaron que están dialogando sobre este tema con el sector privado y reiteraron que, antes de concretarse, se deben cumplir algunos requisitos.



Primero, es necesaria una reforma al Código Monetario y Financiero para que los privados puedan tomar la posta en el manejo del mecanismo.



Luego, las entidades financieras deberán cumplir requerimientos de orden técnico. Entre esas condiciones están que se garantice que la plataforma informática permita hacer todas las transacciones que ahora realiza el Central y que tenga costos bajos.



Artola agregó, además, que hasta que no se garantice que las cuentas de las personas que ahora están administradas por el BCE puedan funcionar en el sistema privado y que la plataforma esté operativa al 100% no se hará el traspaso.



De cumplirse todas las condiciones podría realizarse el cambio a inicios del 2018.



El BCE maneja unas 300 000 cuentas de dinero virtual.



Julio José Prado, director de Asobanca, indicó que hay operadores privados que ya están haciendo la implementación tecnológica del dinero electrónico. La plataforma estaría lista a finales de este año, pero esperan las reformas.



Una vez que se concrete el traspaso, dijo el directivo, todas las cuentas que estaban operadas por el BCE pasarán al sistema privado.



El sector privado mantiene conversaciones con relación a las tarifas del servicio. El Gobierno ratificó ayer que el uso del dinero electrónico seguirá siendo voluntario.



En el marco del traspaso, Asobanca indicó que es necesario que legalmente se establezca que el respaldo del mecanismo serán dólares físicos.



Ante ello, el ministro De la Torre señaló que no se ha entendido cómo funciona el dinero virtual y que se trata de una cuenta, como cualquier otra, que tiene dinero físico. “El fantasma de la emisión inorgánica no tiene base técnica”.



El sector financiero también hizo ayer otros pedidos, como que se baje el encaje del 5% al 2%. Pero, el Gobierno dijo que solo los bancos privados con más de USD 1 000 millones en activos deben cumplir esta norma y que cualquier ajuste necesita de revisión.

Ayer, se conoció que la ministra de Industrias, Eva García, presidirá el Consejo en reemplazo de Jorge Glas.