La Dinased investiga dos muertes violentas suscitadas durante el fin de semana en Quito

La mañana de este lunes 16 de enero del 2017, la Dinased informó sobre dos muertes violentas que se registraron en Quito durante el fin de semana. Un caso de registró en San Antonio de Pichincha, en el norte de la ciudad y otro en la Ciudadela Ibarra, en el sur.

Según Víctor Arauz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), en lo que respecta al caso de San Antonio de Pichincha, las autoridades continúan con el proceso de investigación y se presume que el móvil de la muerte fue el robo.



En ese sector, la mañana de ayer, se procedió al levantamiento del Cuerpo de Efraín Y., quien presentaba heridas cortopunzantes, cortadas y golpes en la cabeza.



La víctima era un hombre de 40 años y, tras la alerta al ECU 911, se lo encontró en el interior de su vivienda. Tras las primeras investigaciones, Arauz señaló que el robo al domicilio, presuntamente, habría sido la causa del ataque y posterior muerte de Efraín Y.



El protocolo de autopsia mostró que la víctima presentaba 50 heridas cortopunzantes, dos cortes y 8 heridas contusas. Por este hecho, aún no se registran detenciones.



Otro caso se registró en la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito. Según la Dinased, allí se procedió al levantamiento del cuerpo de un joven en el ingreso de un domicilio. La víctima, identificada como Christian Eduardo T., habría fallecido tras un riña.



Según las primeras indagaciones, se detuvo a dos personas, un hombre identificado como Bryan Ricardo C., y una mujer identificada como Andrea Stefania V., a quienes la Policía investiga después de dar información que no correspondía con la realidad.



Según los dos detenidos, no conocían a la víctima que encontraron en la puerta de la vivienda. Sin embargo, después de entrevistar a la madre de Stefania V. se conoció que el fallecido era amigo de Bryan Ricardo C.



Según la autopsia, la víctima presentaba una hemorragia por un trauma craneoencefálico, además de hematomas en su rostro.

Arauz indicó que la Policía trabaja en conjunto con la Fiscalía para resolver ambos casos de muertes violentas registrados en el Distrito Metropolitano de Quito.