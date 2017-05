Dinased investigará muerte de hombre baleado en el Valle de Los Chillos

Un balazo alertó a los moradores del barrio Ushimana, en el Valle de Los Chillos, la mañana de este jueves 4 de mayo.

Tras escuchar el estruendo, alrededor de las 05:30, observaron por las ventanas de los inmuebles, ubicados en la calle Río Ushimana, y divisaron que el cuerpo de un hombre se encontraba tendido en medio de la vía.



Leonel S., de 46 años, fue la víctima que recibió el disparo.



El hombre habría salido de su casa, a dos cuadras de donde fue asesinado, para dirigirse a su trabajo en el sector de la Mitad del Mundo.



Leonel S. se dedicaba a la construcción y todos los días salía muy temprano para sus labores, según comentó su concuñado.

"La víctima presenta una herida en el hueso frontal del cráneo y heridas pequeñas producidas posiblemente por perdigones", explicó el mayor Francisco Hernández, jefe de muertes violentas de Quito.



Los familiares de la víctima encontraron todas sus pertenencias e incluso USD 90 que llevaba en su bolsillo, por lo que aseguran que no le quisieron robar. "No sabemos qué pasó, él era un hombre tranquilo, no conversaba con nadie", comentaron.



La Policía también descarta el robo, por lo que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) iniciará las investigaciones para determinar las causas de este crimen.



El occiso deja en la orfandad a cuatro hijos menores de edad.