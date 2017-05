La Dinased encontró en Facebook pistas de un presunto asesinato 

A partir de una fotografía publicada en la red social Facebook, la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) de la Policía logró detener al presunto responsable de la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue abandonado del 20 de abril del 2017, en el interior de la quebrada San Lorenzo, en el sector de Cochapamba, en el norte de Quito.

La Policía señaló que la foto que sirvió de pista inicial se publicó el mismo día que la mujer fue asesinada y en la imagen se la observa con la misma ropa con la que fue encontrada durante el levantamiento de su cadáver.



Los investigadores ubicaron a la persona que subió la fotografía, quien era amiga de la fallecida. Esta mujer, en su testimonio, indicó que el día del crimen, se reunió con la víctima y con tres hombres más.



La testigo aseguró que su amiga se subió en un vehículo rojo que era conducido por Luis Miguel C., de 31 años y que a partir de allí no supo más de ella.



El vehículo, que fue abandonado en un barrio del norte de la urbe, y el departamento del sospechoso fueron allanados por los agentes. Peritos asignados al caso se encargaron de buscar fluidos corporales como sangre o semen en estos escenarios.



En el caso de la vivienda, la Policía descubrió por medio de la prueba de luminol (un químico que brilla al contacto con restos orgánicos como sangre o semen) huellas de arrastre de un cuerpo y de rastros biológicos, posiblemente de la víctima. Además, en esa casa se halló una cinta de embalaje similar a la utilizada para atar el cadáver de la víctima.



Según la autopsia, la mujer presentaba varias heridas con arma blanca y fracturas de sus órganos internos. La causa de la muerte fue una hemorragia interna aguda producida por la laceración de su pulmón y el corazón.



Gracias a estas evidencias los agentes de la Dinased iniciaron la localización de Luis Miguel C., quien fue ubicado y detenido en Guayaquil el pasado miércoles 10 de mayo del 2017. Ese mismo día se lo trasladó a Quito, un día después un juez de Garantías Penales de Pichincha ordenó prisión preventiva en su contra por asesinato. El caso sigue en investigación.