Diligencias de toma de versiones en el caso Balda se declararon fallidas por la inasistencia de Rafael Correa

Un Tribunal de Ecuador que investiga el secuestro de un político opositor en 2012, en Colombia, declaró hoy jueves 12 de julio del 2018 fallida la diligencia para la toma de versión del expresidente Rafael Correa, vinculado en el caso y quien debía rendir declaración ante la Embajada en Bruselas, donde reside.

La Fiscalía General del Estado, en su cuenta de Twitter, indicó que se ha declarado fallida la audiencia para la declaración de Correa prevista para el mediodía de este jueves, a través de una videoconferencia.



"Debido a inasistencia del expresidente Rafael C., se declararon diligencias fallidas a las tomas de versiones, vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica", remarcó la Fiscalía, sin dar más detalles.

AHORA| Debido a inasistencia del expresidente Rafael C., se declararon diligencias fallidas a las tomas de versiones, vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, previstas para las 8:00 y 12:00. pic.twitter.com/s9dq5L88Rz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 12 de julio de 2018



De su lado, Fernando Molina, uno de los abogados de Correa, indicó en declaraciones a varios medios locales que el exmandatario no se presentó a la audiencia por una supuesta "falta de garantías" para su cliente, sobre quien pesa una solicitud de captura, determinado por el Tribunal que sigue la causa.



"Hemos realizado el análisis correspondiente y hemos determinado, como parte de la defensa técnica, que no existen las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión", dijo fuera del edificio de la Fiscalía General del Estado.



Molina, no obstante, aseguró que su defendido tiene toda la predisposición de colaborar con la Justicia y ampliar su versión en el caso que investiga la denuncia del exlegislador Fernando Balda, un opositor a Correa que asegura que su secuestro en Colombia fue por orden del exmandatario.



Correa, que reside junto a su familia en Bélgica desde que dejó la Presidencia a mediados de 2017, asegura que el llamado caso Balda es una trama de persecución política en su contra.



La jueza que sigue la causa, Daniella Camacho, ordenó el pasado 18 de junio que Correa se presente cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia en Quito, como medida cautelar, y desechó una solicitud del exmandatario para poder hacerlo en Bruselas.



Camacho, entonces, ordenó la prisión preventiva y solicitó la captura de Correa que, según su defensa, estudia la posibilidad de pedir asilo en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, Ann Malherbe.



El exmandatario fue vinculado al intento de secuestro de Balda, un caso ya juzgado en Colombia y que ocurrió la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado en Bogotá por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que supuestamente lo introdujeron con violencia en un vehículo.



Balda fue rescatado entonces por la Policía colombiana después de una hora y media gracias a la llamada de un taxista.