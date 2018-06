'Es difícil encontrarlos con vida' a desaparecidos por erupción del volcán de Fuego en Guatemala

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los equipos de rescate retoman este martes 5 de junio del 2018 la búsqueda de sobrevivientes y víctimas de la potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que dejó al menos 69 muertos, informó protección civil.

“Vamos a seguir hasta que encontremos a la última víctima, aunque no sabemos cuántas víctimas hay, pero vamos a revisar el área las veces que sea necesario”, dijo a la AFP el director de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas.



El domingo 3 de junio, el volcán de Fuego, de 3 763 metros de altura, situado a 35 km al suroeste de la capital, registró una potente erupción que hasta el momento ha dejado 69 muertos, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).



El Inacif indica que hasta el momento solo 17 personas han sido identificadas por medio “de huellas dactilares y características físicas”.



Además hay 46 heridos, más de 1,7 millones de afectados, 3 271 evacuados y

1 877 albergados en los departamentos de Escuintla (sur) y Sacatepéquez (oeste), que junto al de Chimaltenango (oeste) son los más afectados por la erupción volcánica, según cifras de la Conred.



El funcionario dijo que no puede asegurar “cuántas personas hay desparecidas porque lo ignoramos”. Precisó que oficialmente solo tienen conocimiento de dos socorristas que siguen sin aparecer.



“Lo real son los dos bomberos que tenemos desaparecidos, hay cadáveres (en la morgue) y no se han presentado familiares a reclamar a sus víctimas”, lamentó.



Cabañas comentó que la Conred diseñó una aplicación en su página de Internet para que familiares, vecinos o amigos publiquen el nombre de sus desaparecidos y así puedan localizarlos o recuperar sus restos.



Dífícil encontrar sobrevivientes

​

El director de la Conred reconoció que por la naturaleza de la erupción que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente será casi imposible hallar sobrevivientes.



“Si están atrapados en el flujo piroclástico es difícil encontrarlos con vida. Incluso van a haber personas que pudieron ser calcinadas y no se van a poder encontrar ” , dijo el funcionario.



Cabañas comentó que los fallecidos quedaron atrapados en el material incandescente que descendió del volcán, lo cual complica encontrar sobrevivientes.



“Continuaremos hasta que sea necesario y siempre guardando las medidas de seguridad”, agregó, en alusión a que en las laderas del coloso quedaron acumuladas grandes cantidades de sedimento y en cualquier momento se pueden desprender y causar otra catástrofe.



En tanto, el presidente del país, Jimmy Morales, indicó la noche del lunes 4 de junio que continuarán en las tareas de búsqueda y rescate el tiempo que sea necesario “en la zona de la tragedia”.



La Presidencia anunció que este martes comenzarán a definir el plan de acción para comenzar lo antes posible con la tarea de reconstrucción.



El Congreso guatemalteco aprobó un decreto presidencial para declarar el estado de calamidad pública en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, los más golpeados y donde está situado el coloso.



También comentó que realizarán un análisis sobre las pérdidas que pudo ocasionar la erupción a los cultivos de esa región, en especial café y maíz.



El volcán de Fuego había generado su primera erupción de 2018 en enero pasado.



Este volcán provocó en septiembre de 2012 la última emergencia por erupción en el país, causando la evacuación de unos 10 000 habitantes asentados en poblados al sur del coloso.



En Guatemala también están activos los volcanes Santiaguito (oeste) y Pacaya (20 km al sur de la capital).