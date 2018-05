El 'dieselgate' llega a la cúpula de VW con la imputación de su expresidente

LEA TAMBIÉN

El escándalo de los motores diésel manipulados por Volkswagen (VW) se cobró hoy (3 de mayo del 2018) su mayor protagonista con la imputación del que fuera máximo responsable del grupo alemán, Martin Winterkorn, por su papel en el fraude que afectó a centenares de miles de consumidores estadounidenses.

La fiscalía de EE.UU. informó hoy que Winterkorn fue imputado el pasado 14 de marzo por el llamado 'dieselgate', aunque la imputación permaneció bajo secreto del sumario para que no afectase a la investigación.



Ahora, la Fiscalía estadounidense considera que la apertura al público de "estos documentos no afectará la investigación en marcha".



En un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmó que "la imputación descubierta hoy acusa que el fraude de Volkswagen para evadir sus requisitos legales llegó a los puestos más altos de la compañía".



Sessions añadió que "estas son graves acusaciones", por lo que se aplicará a este caso "todo el peso de la ley".



Por su parte, VW afirmó en un comunicado que "sigue cooperando con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre la conducta de individuos" y que "no sería apropiado realizar comentarios sobre casos individuales".



Según la imputación presentada ante el tribunal federal de Detroit, Winterkorn fue responsable directo de autorizar los intentos de otros empleados de VW para engañar a las autoridades estadounidenses sobre las emisiones reales de los motores diésel del grupo automovilístico.



Los motores, que emitían en condiciones reales de circulación óxidos de nitrógeno en cantidades muy superiores a lo permitido por la legislación estadounidense, contaban con un software que detectaba cuando estaban siendo sometidos a pruebas de emisiones.



Cuando el software detectaba las pruebas, reducía el rendimiento del motor para que las emisiones de óxidos de nitrógeno se ajustasen a los máximos permitidos en Estados Unidos.



Los fiscales señalan que en julio de 2015, Winterkorn fue informado de la manipulación de los motores diésel y del mecanismo utilizado para hacerlo, y que durante la reunión se discutieron "las consecuencias potenciales" si VW era descubierta.



A pesar de ello, Winterkorn decidió no revelar la trampa en los motores ni cesar el fraude. El trucaje fue descubierto poco después de forma casual por una universidad estadounidense.



Por ello, la fiscalía acusó a Winterkorn, de 70 años, de un cargo de conspiración para cometer un delito y tres de fraude electrónico.



A principios de septiembre de 2015, VW admitió que centenares de miles de vehículos de las marcas del grupo equipados con motores diésel de 2 litros estaban equipados con el software para burlar las pruebas de emisiones.

Posteriormente se supo que otras decenas de miles de vehículos con motores diésel de 3 litros también estaban afectados por el mismo trucaje.



Winterkorn dimitió de su cargo al frente del grupo Volkswagen en 2015, poco después de que estallase el llamado 'dieselgate'.



Además de Winterkorn, las autoridades estadounidenses han imputado cargos a los directivos Richard Dorenkamp, Heinz-Jakob Neusser, Jens Hadler, Bernd Gottweis y Juergen Peter.



El caso ya ha supuesto condenas para dos antiguos ingenieros de VW, Oliver Schmidt, de 48 años de edad, y James Liang, de 63. Los dos admitieron en 2017 su culpabilidad en la conspiración para cometer un delito y están cumpliendo en Estados Unidos sentencias de siete años y 40 meses, respectivamente.



Otro empleado de VW, Giovanni Pamio, de 61 años y antiguo gerente de Audi, ha sido acusado de los mismos cargos y espera en Alemania a que las autoridades del país decidan si es extraditado a Estados Unidos.



Tanto Winterkorn como los otros cinco directivos imputados corren pocos riesgos, o ninguno, de ser extraditados a EE.UU. dado que, como ciudadanos alemanes, están protegidos por las leyes de su país.

VW alcanzó en julio de 2016 un acuerdo con las autoridades estadounidenses valorado en USD 14 700 millones para pagar multas.