Diego García: ‘Hay más acusaciones en camino, esto recién empieza’

El procurador Diego García confirmó que presentará acusaciones en los nuevos procesos que active la Fiscalía tras el pedido del Tribunal. Dice que Odebrecht debe ser disuelta si se comprueba que delinquió.

El miércoles, el Tribunal Penal de la Corte de Justicia sentenció al vicepresidente Jorge Glas a seis años de cárcel por asociación ilícita. ¿Por qué usted no participó directamente en este proceso y delegó a un grupo de abogados, que incluso fueron expulsados del juicio por llegar tarde?

En relación con todo el universo de casos que manejamos, estimamos que era altamente inconveniente que destine todo mi tiempo a una audiencia. Nosotros manejamos alrededor 15 000 procesos al año, en promedio, dentro del país y en el extranjero, que obliga al Procurador a no dedicarse a tiempo exclusivo a un caso sino mirar el panorama más complejo de todos los casos y poder dirigir la estrategia en cada uno de ellos.



Pero era el primer juicio por el caso Odebrecht en el Ecuador. ¿No era imprescindible que usted estuviera en la Corte?



No era imprescindible. Era imprescindible la presencia del fiscal general, que es el dueño del juicio. Era necesaria la participación de la Procuraduría y la tuvo. Y esa participación tiene un efecto en la sentencia, que refleja la participación de la Procuraduría. El caso de asociación ilícita es un caso importante, pero no es el más importante que va a tener el caso Odebrecht.



Ustedes solicitaron USD 50 millones de reparación integral y al final la Fiscalía exigió USD 33,3 millones. En este sentido, su presencia sí era importante.



Recordemos que no todos están siendo procesados en este momento. Hay cuatro personas por fuera de la acusación original (prófugos). En el juicio, el cálculo de la Procuraduría fue muy cercano al de la Fiscalía. La Procuraduría tiene presentadas acusaciones por otros valores. Estamos hablando de USD 10 millones más en el caso de concusión, un millón en el caso de lavado de activos, y se seguirán presentando acusaciones y valores que tengan relación con nuevos procesos. El camino recién está empezando



En la Asamblea también consideran que su presencia era imprescindible. José Serrano habló de un posible juicio político.

La posibilidad de acudir a la Asamblea es algo que siempre existe y que siempre hemos atendido cuando hemos sido requeridos. De momento, no hay una decisión oficial que me haya sido comunicada respecto de esto. Nosotros estamos preparados para dar la información. Creemos que nuestra participación ha sido relevante y decisoria. Y eso se va a comprobar en

el fallo escrito.



En los otros procesos, ¿usted va a estar presente?



Están delegados funcionarios. La posición es la misma. El Procurador tiene que ocuparse de la estrategia general de la defensa del Estado; en Odebrecht y otros procesos.



Hubo cuatro abogados delegados por la Procuraduría para el juicio. Todos llegaron tarde y fueron expulsados. ¿Qué ocurrió?

Partimos del reconocimiento de que ahí hay un error profesional. Hubo un error y cualquier justificación no es suficiente. Creo que la decisión de los jueces fue desproporcionada. El delegado principal fue removido del puesto.



En la Corte se decía que esto fue intencional.



Eso es una especulación.



La Corte exigió que los procesados paguen 33,3 millones al Estado. ¿Será posible cobrar ese valor?



Las acciones de cobro no empezarán hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Creo que la posibilidad se incrementará en la medida que Odebrecht sea parte de los procesos judiciales. Ese es un tema que no lo podemos anticipar en este momento, habrá que irse preparando cuando esté en firme esa sentencia.



La Fiscalía solicitó que Jorge Glas pague USD 7,5 millones. Él dice que tiene USD 2 000 en sus cuentas. ¿Cómo cobrarle?



Una alternativa es analizar el rastro que pudo haber tenido el dinero, pero eso es un tema que debe discutirse cuando la sentencia esté en firme.



En el juicio se volvió a citar su nombre. El Vicepresidente señaló que usted también intervino en el regreso de Odebrecht.



Hay que tener claro que el Procurador no tiene competencia para decidir respecto de la salida o el regreso de una empresa al Ecuador. Esa no es una decisión que está en las facultades del Procurador. Ni tampoco es parte del acuerdo transaccional que se celebró entre Odebrecht e Hidropastaza. Además, hay que tener claro que el caso de asociación ilícita no tiene nada que ver con ese acuerdo transaccional. Este caso se refiere exclusivamente a cinco proyectos del área estratégica.



Pero José Santos admitió que pagó 2 millones por el retorno de Odebrecht...



Los cinco proyectos son parte de eso.



No, Santos aseguró que ese pago fue solo para que le permitieran regresar.



Las declaraciones de Santos tienen que ver con el proceso de concusión.



No, fueron parte del caso de asociación ilícita.



Esos 2 millones no tienen nada que ver (con este caso).



¿Está seguro?



Estoy seguro.



En el juicio se escuchó otra cosa.



Bueno, tendríamos que ver la declaración y su contexto.



Se ha hablado de la posibilidad de expulsar a Odebrecht. ¿Qué opina?



Una de las posibilidades que incluyó el Código Integral Penal no es expulsión, pero sí la posibilidad de que la compañía sea disuelta.



¿Está de acuerdo con eso?



Si se prueba en un juicio su responsabilidad, creo que la opción lógica es que sea disuelta. Pero lo más importante es que esta compañía haga la reparación integral, completa, de todos los daños que se generaron a través del esquema de corrupción, que es lo que hemos estado buscando desde fines del 2016.



Hoja de vida



Su trayectoria. Guayaquileño, de 54 años. Fue funcionario de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, conjuez en el Tribunal Contencioso Administrativo y secretario jurídico de Alfredo Palacio.



Su punto de vista. La empresa Odebrecht debería ser disuelta si se prueba su responsabilidad.