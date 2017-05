Diego Fuentes: Tenemos gratitud con el Ministerio del Interior peruano; en la investigación, localización y detención de Carlos Pareja y su hijo actuó su Policía

La tarde de este sábado 13 de mayo del 2017, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, se refirió al caso de la detención de Carlos Pareja Cordero y de su hijo Carlos Pareja Dassum en Perú.

“Lo primero que nosotros debemos aclarar es que tenemos gratitud sumamente grande por la colaboración que ha tenido el Gobierno peruano, la Policía peruana, el Ministerio del Interior peruano en todo este proceso”, dijo Fuentes, un día después de que el Ministerio del Interior de Perú emitiera la tarde del viernes 12 de mayo un comunicado en su portal, en el cual “protesta” por declaraciones atribuidas a Fuentes en la última semana.



En ese boletín, el Ministerio peruano señala: “El viceministro del Interior del Ecuador Diego Fuentes ha señalado que elementos de inteligencia de su país han participado en la ubicación y captura de Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum, ecuatorianos detenidos por Interpol Perú, a pedido de la justicia del Ecuador”.



Por esas declaraciones, la Secretaría de Estado del vecino país precisa: “El director general de la Policía Nacional de Perú ha señalado que esa afirmación no es cierta. Más allá de coordinaciones interinstitucionales usuales en estos casos al inicio, en diciembre del 2016, no ha existido ninguna participación de la Policía del Ecuador en la ubicación y captura en nuestro territorio de los señores Pareja”.



En la comunicación de Perú se menciona que el Ministro del Interior de ese país “ha expresado su protesta por esas declaraciones. Jamás se ha hablado a nivel político con el Ecuador sobre esa posibilidad. De haberlo hecho se les habría manifestado que no lo necesitamos, ni lo permitimos. Somos un país soberano”.



La tarde de este sábado, tras la divulgación del comunicado, Fuentes señaló: “Hay que ser muy claros que en el proceso de investigación, localización y detención actuaron la Policía y las instituciones peruanas. Nosotros, en un momento, hicimos una explicación de cómo se había coordinado la parte judicial y que, para eso, para el envío de los documentos, para todo el proceso en el cual es necesario la colaboración y el permanente contacto entre los gobiernos, teníamos como nexo a la Interpol y habíamos puesto de antecedente la situación que aconteció en diciembre”.



“Tuvimos siempre una buena coordinación para todo este efecto (la detención de Pareja Cordero y su hijo)”, sostuvo Fuentes este sábado 13. “Cuando nos preguntaron (periodistas en Ecuador) ¿cuántos policías participaron en este caso? dijimos que era un grupo pequeño de policías. Pero no son policías que han ido a detener a esas personas, sino que han trabajado en la coordinación desde acá, para poder remitir documentos, a través de instancias correspondientes, en la investigación, luego con la Fiscalía y después a través de los canales correspondientes para poder llegar a formalizar todo lo que correspondía en este proceso”.



Fuentes agregó: “Quisiéramos que quede claro que la subida de las dos personas en la lista de los Más buscados del Perú corresponde a la Policía de ese país. Nosotros en ningún momento hemos insinuado o referido que haya sido de otra forma. La búsqueda de estas personas, la localización y el plan de recompensa, el plan de los Más Buscados le corresponde al gobierno peruano”.

​