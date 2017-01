Diego Fuentes: ‘Los Pareja son prófugos de la justicia ecuatoriana y peruana’

Entrevista a Diego Fuentes, ministro del Interior.



El martes 3 de enero del 2017, un juzgado de Perú aceptó el pedido de hábeas corpus que presentaron Carlos Pareja Cordero y su hijo. Su abogado asegura que ahora ellos son libres de transitar por territorio peruano. ¿Al Gobierno ecuatoriano no se le está yendo de las manos este caso?

No es así. Hay que hacer algunas precisiones que malintencionadamente las realiza el abogado de estos señores.

¿Como cuáles?

Ellos tienen una orden de expulsión de Perú. Esa orden ha sido sujeta de un hábeas corpus por parte de los abogados de estos señores. Ese recurso ha sido aceptado parcialmente por las autoridades peruanas, (pero) entiendo que la Superintendencia de Migraciones del Perú apeló esa resolución para poder ratificar la expulsión que se había emitido hace algunos días.



Eso significa que pueden transitar libremente...

No. Esa resolución recae solo sobre su estatus migratorio. Es decir, mientras se dilucide, se apele o quede en firme el hábeas corpus, el estatus migratorio de estas personas no puede ser utilizado para detenerlos o expulsarlos.



¿Qué pasa si la justicia peruana ratifica el libre tránsito de los Pareja?

Ellos tienen por otra cuerda separada las difusiones rojas emitidas a nivel internacional, sobre la base de la situación jurídica de ser prófugos de la justicia ecuatoriana.



¿Se sabe en qué ciudad de Perú están?

Tenemos información de que están en Lima. Estamos tratando de lograr identificar en dónde exactamente están. Para eso estamos procesando una información y la idea es traerlos al país.

¿Pero están escondidos?

Obviamente. Ellos están prófugos de la justicia. No solo de la ecuatoriana, sino también de la peruana. Por eso es que ellos no han salido a dar declaraciones porque saben que en el momento que salgan van a hacer detenidos.



Usted viajó a Perú con una comitiva oficial. ¿Ha dado resultados esa visita?

Nosotros tuvimos la previsión de plantear varios escenarios jurídicos que les compliquen a estas personas la evasión de la justicia.



¿Cuáles escenarios?

(Presentamos) el recurso migratorio de expulsión, el recurso judicial con las órdenes de difusión roja, la anulación de pasaportes y la petición de revocatoria de visas.



¿Por qué?

Se tenía la previsión de que esta gente -que durante varios años estaba enquistada en una institución pública dirigiendo una suerte de organización criminal sacando dinero, desviando fondos- pues tiene un andamiaje jurídico que les respalda, ahí está la evidencia que ellos salen prófugos del país, tienen un equipo jurídico bastante amplio en el Perú para hacer estas acciones legales.

¿No se corre el riesgo de que se repita lo mismo que con Jaime Baquerizo? En ese caso, las autoridades ecuatorianas desistieron de su deportación de Perú y él salió a EE.UU., pese a que el Gobierno advirtió que él era una pieza clave dentro de la red de corrupción en Petroecuador...

Yo creo que en este caso, luego de saber que ellos ya habían salido del país, tomamos algunas acciones que ahora les tiene (a Pareja Cordero y a su hijo) en una situación jurídica muy complicada.



¿Van a ser detenidos?

Esperemos que así sea. No es como dice su abogado. Ellos no están campantes en el Perú. La situación jurídica de ellos les prohibiría salir, no sería posible que salgan de Lima vía regular.