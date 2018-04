Cada tres días asesinan a una mujer en Ecuador

LEA TAMBIÉN

En el primer trimestre del 2018 fueron asesinadas 25 mujeres en Ecuador. Ese es el reporte de Más información, menos violencia, un proyecto que cuenta con el apoyo de Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Unión Europea.

“Cada tres días es asesinada una mujer en el país. Todas estas mujeres tenían sueños y vidas concretas que han sido arrebatadas por la violencia machista”, cita el informe emitido el jueves 19 de abril del 2018.



En el comunicado aparecen los nombres de cada una de las víctimas. Según este organismo, en un 82% los agresores eran sus parejas, exparejas o convivientes.



El reporte indica además que estos femicidios dejan en orfandad a 32 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “De ellos, el 90% es menor de edad -de entre 5 y 12 años- con dependencia directa de sus madres, y por lo tanto requieren atención, protección, reparación y cuidado. Ellos y ellas son víctimas directas de los femicidios”.



Rosa Usca, de 39 años, es una de las víctimas más reciente. Su muerte no entra en este informe del primer trimestre del año, pues ocurrió el pasado 17 de abril en Milagro (Guayas).



Una de sus tres hijas -dos de ellas menores de edad- se percató de su ausencia cuando llegó al domicilio. La puerta estaba cerrada y Rosa no respondía a sus llamados.



Cuando la Policía llegó al lugar encontró huellas de sangre en la sala. La tierra en el patio había sido removida; fue allí donde encontraron su cuerpo. Los vecinos relataron que el día anterior vieron al exconviviente de Rosa salir de la vivienda.



Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) concluyeron que el agresor escaló una pared del patio, luego hizo un agujero en una ventana para entrar la inmueble. Y excavó una fosa de más de un metro de profundidad para sepultar a la mujer. El fiscal Boris Sánchez indicó que se trataría de un femicidio.



Según el Ministerio del Interior, en el primer trimestre del año pasado (2017) se registraron 37 asesinatos de mujeres por violencia intrafamiliar. Y para el mismo periodo de este año (2018) registra 19 crímenes. De acuerdo con estas cifras hay una reducción del 49%.



A inicios de este mes, las autoridades destacaron las acciones preventivas. Entre ellas está la implementación sistemas de alerta en los diez distritos del Ecuador que concentran la mayor cantidad de hechos ligados a la violencia de género: Quitumbe, Eloy Alfaro, Durán, Riobamba, La Delicia, Eugenio Espejo, Cuenca Sur, Manta, Nueva Prosperina y Portete.



Solo Quitumbe (al sur de Quito) registró el año anterior el 9% del total de femicidios. Allí se determinó que 18 mujeres estaban en potencial riesgo y se ejecutó un protocolo de seguridad, con la activación del botón de seguridad y patrullaje permanente por sus domicilios.



El grupo Más información, menos violencia insiste en que las cifras son más elevadas. Y hace hincapié en que tres de sus casos reportados fueron conocidos por instituciones estatales antes de convertirse en femicidios.



“Debido a esto, sabemos que no se están siguiendo los procedimientos de prevención de violencia, resultando en un femicidio. La vida de las mujeres libres de violencias no está garantizada”, cita el comunicado.