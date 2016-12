Diario más antiguo de Venezuela dejará de circular por falta de papel

El periódico de mayor antigüedad en Venezuela, El Impulso, crítico del gobierno, anunció que dejará de circular a partir del sábado por retrasos en la distribución de papel por parte de la empresa gubernamental que lo importa.

“El gobierno, a través de sus organismos ejecutores, impide que la circulación diaria se mantenga, razón por la cual nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender la circulación”, señaló Carlos Eduardo Carmona, presidente del diario, en una nota difundida en su web.



El director del medio, Juan Carmona, afirmó a la AFP que concederán unos días de vacaciones a los empleados y a mediados de enero, si no reciben más papel, mantendrán sólo la versión web, la cual -afirmó- no cambiará su línea crítica.



La falta de papel golpea desde 2013 al diario regional -fundado en 1904 y con base en la ciudad de Barquisimeto (oeste) -, por lo que ha alertado varias veces sobre el riesgo de suspensión de la edición impresa. En 2016, su situación se agravó.



“Este año ha sido un sufrimiento, se acaba el papel, llamamos, y despachan a última hora. El mes pasado un periódico amigo nos prestó unas bobinas, pero ya en diciembre la corporación (que lo importa) no respondió más. Ojalá lo hagan”, expresó Juan Carmona.



Organizaciones gremiales y empresariales vinculadas a la prensa denuncian que la entrega de papel por la única corporación que lo importa y el acceso a dólares -que monopoliza el gobierno con un férreo control de cambios desde 2003- son discrecionales y usados por el Ejecutivo como mecanismo de presión.



Pero el presidente Nicolás Maduro niega las acusaciones de censura, mientras denuncia que medios privados apoyan maniobras de la oposición para tratar de sacarlo del poder.



Desde hace tres años siete periódicos han dejado de circular en su versión impresa, tras lo cual se han convertido en proyectos web o semanarios. Otros han reducido sus páginas y número de ejemplares, incluido El Nacional, el principal periódico crítico.