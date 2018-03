Diana Salazar, directora de la UAFE, alista reportes sobre corrupción

Diana Salazar lleva 22 días al frente de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y en este momento revisa casos relacionados con posibles movimientos financieros inusuales, cuyos detalles se encuentran bajo reserva.

“En los próximos días el país va a tener buenas noticias en la lucha contra la corrupción; estamos detectando y vamos a dar la información”, dijo la funcionaria, al hablar por primera vez de su trabajo en ese cargo.



La Ley de Prevención del Lavado de Activos (Art. 11) indica que las acciones de la UAFE, relacionadas con la detección, prevención y erradicación del lavado de dinero son reservadas.Uno de los informes que la Unidad envió a la Fiscalía fue un reporte de operaciones “inu­suales e injustificadas” relacionadas con Fernando y Vinicio Alvarado, exfuncionarios del anterior Gobierno.



El ente había detectado transferencias de dinero que no se justificaban con las remuneraciones. Esos datos sirvieron para que la Fiscalía abriera una indagación en contra de los exfuncionarios, quienes han asegurado no tener responsabilidades.



En la cuenta oficial de la UAFE aparecen datos del 2016 y se dice que el ente remitió a la Fiscalía 47 reportes de operaciones inusuales. Salazar ha dicho que en su administración no se perseguirá a nadie y que se luchará contra la corrupción.



Según la Ley de Lavado (art. 12), la UAFE puede también actuar en los juicios por lavado como entidad acusadora.



Otra tarea que se le asigna es organizar capacitaciones sobre la prevención de lavado de activos y del financiamiento de la delincuencia organizada.

De hecho, el 28 de febrero Salazar dio un discurso inaugural en un encuentro internacional en el que analistas de la UAFE, de otras entidades de control financiero del Estado y funcionarios del exterior intercambiaron información sobre los sistemas e instrumentos para la detección de los delitos económicos.



Allí se habló sobre la recuperación de bienes producto de actividades ilícitas como el contrabando, el tráfico de drogas, armas etc.



El Código Penal (Art. 317) señala que el lavado de activos se presenta a través de seis modalidades. La primera es cuando se usan o se poseen bienes de origen ilegal. Otra es mezclar lo ilícito con fondos legales. La tercera es cuando se presta el nombre para hechos ilegales.



Otra manera es asesorar a las bandas delictivas sobre cómo blanquear dinero. La quinta se produce a través de transferencias irregulares y la última modalidad por la que se perpetra el delito de lavado es cuando se ingresa al país dinero ilícito en efectivo.



Según el monto usado para blanquear, las penas para los responsables van de uno hasta 13 años de cárcel.



Salazar dice que la UAFE “no va a permitir ningún hecho de corrupción”. Por eso, con la petrolera pública Petroecuador, por ejemplo, firmó un convenio que le permite a la UAFE crear una Unidad Complementaria de Antilavado en la firma estatal. “Sepan las instituciones del Estado que tendrán el apoyo desde la Unidad de Análisis Financiero para luchar contra la corrupción”.

Esta semana se iniciará la implementación de esa oficina que servirá para detectar y eliminar la estructura de corrupción que operó en Petroecuador en la última década.



El 2 de enero del 2017, cuando actuaba como fiscal, Salazar pidió que Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum sean vinculados al caso de corrupción de la estatal petrolera.



Precisamente,durante la diligencia, Salazar presentó un reporte de operaciones inu­suales e injustificadas remitido por la UAFE.



Actualmente, en la página oficial de la entidad consta un listado con 81 servidores entre analistas, auxiliares, directores, asesores, con sueldos entre USD 553 y USD 5 000.

La trayectoria

Noviembre 2016



Salazar pertenecía a la Unidad Antilavado de la Fiscalía. Allí conoció el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su indagación sirvió para condenar a Luis Chiriboga, presidente.



Junio del 2017

Se convierte en la Directora de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía. Ella manejó la investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht.



Octubre del 2017

Recibe amenazas a través de redes sociales, en donde se difunde un video del autodenominado Frente de Liberación Popular. En el video se revela información personal de la fiscal.



Febrero del 2018

A través del Decreto Ejecutivo Nº 315, el presidente Lenín Moreno nombró a Salazar nueva Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La Fiscalía felicitó a la funcionaria por su nueva designación.