Diana Salazar: ‘La frontera es la zona más vulnerable al lavado’

Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis financiero (UAFE).

¿La UAFE ha detectado lavado de activos en la frontera norte?



A raíz de los hechos que afectan a la frontera norte, la UAFE está realizando un análisis estratégico en conjunto con la Secretaría de Inteligencia. Se está identificando a aquellas personas o estructuras que podrían estar operando en la zona. Nuestra finalidad es afectar al bolsillo de las organizaciones. Solo así se debilita a las estructuras.



¿Ya se ha hecho un análisis de Esmeraldas?



Por supuesto. Estamos realizando un mapeo, pero por seguridad no puedo revelar todas las cosas que hemos identificado. Ya tenemos personas que están siendo materia de análisis dentro de la unidad, pero lógicamente no puedo revelar nada.



¿Cuántas estructuras se han identificado?



Como le digo no puedo decirle un número específico porque sería alertarlos. Sin embargo, tenemos ya el mapeo, la forma cómo están actuando y el rol que cada uno cumple. Entonces ya estamos analizando a aquellos que son financistas.



¿Este análisis inició tras los ataques en la frontera?



Yo puedo indicar solo lo que se ha hecho a partir de mi gestión, que inició el 20 de febrero pasado. Nosotros estamos en constante contacto con la Secretaría de Inteligencia. Se ha conformado un equipo, un frente para este tipo de análisis.



¿Pero antes de su gestión ya se analizaba o no?



No puedo dar cuenta de lo que pasó antes de mi gestión. A partir del 20 de febrero tengo un delegado que asiste a estas reuniones que tiene la Secretaría de Inteligencia.

En todo caso, ¿en Esmeraldas y en la frontera sí existe lavado de activos?



Existe lavado de activos en zonas de riesgo. Una zona de riesgo es estar justamente en frontera. No solamente podemos hablar de Esmeraldas, sino de las fronteras norte y sur. Son las zonas más vulnerables al lavado de activos. Yo no puedo estigmatizar que solamente en esa provincia existe este tipo de actividades. El comercio informal, el cambio, los cruces fronterizos. Todo estos son factores de riesgo pueden coadyuvar a estas actividades.



¿Cómo se estudia el lavado de activos en la frontera? ¿Se mandan funcionarios a que investiguen o existe alguna oficina?



El tema del lavado de activos tiene que ser enmarcado desde dos ámbitos. La parte operativa, que lógicamente la UAFE no realiza. El otro ámbito es desde el análisis estratégico financiero, que eso sí realizamos y que sin necesidad de trasladarnos a la frontera nosotros vemos cómo se están moviendo las operaciones financieras de esos sectores.



¿Qué tipo de métodos se usa en la frontera para blanquear o lavar activos?



Las tipologías identificadas en la frontera norte son a través de los cambistas, la adquisición de propiedades. Yo he coordinado con la Fiscalía para que nos compartan esa información y nosotros realizamos los análisis.