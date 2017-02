Diálogo Presidencial 2017: 'No se habló de derechos sexuales y reproductivos'

Cynthia Viteri dijo “Ni una menos” acogiéndose a lo que ha planteado el movimiento de mujeres en relación a que no queremos más femicidios ni más violencia. Ninguno de los candidatos, además de Lenín Moreno (Alianza País), quien se refirió a que el Estado debe acompañar a sus ciudadanos desde la concepción, habló de los derechos sexuales y reproductivos.

Realmente el tema de mujeres y derechos no se ha profundizado, no se analizan las brechas entre hombres y mujeres.

Cynthia también dio a entender que es importante que haya juzgados y que se devolviera la potestad a la Policía, en la zona rural, para atender casos de violencia. Esto es importante, hemos señalado que las mujeres violentadas en el área rural están indefensas.



Sobre la posición de Moreno no entendemos, porque existe el Plan Nacional para la Erradicación de la violencia contra niñez, adolescencia y mujeres, que no está funcionando. Durante enero del 2017 se produjeron 20 femicidios y ningún candidato se ha pronunciado al respecto. Eso da paso a la impunidad. Ninguno tocó específicamente el tema de derechos.



Ayer, 5 de febrero del 2017, en el Diálogo Presidencial no se pronunció Paco Moncayo, de la ID, pese a que se ha mostrado a favor de despenalizar el aborto por violación. No sé si no se han manifestado sobre el tema por falta de tiempo, información o interés.



Es preocupante el tema del embarazo adolescente. Además queremos saber qué piensan sobre la paternidad responsable, el Presidente abogó porque quienes no pagan alimentos oportunamente no vayan a la cárcel, son puntos delicados.



*Coalición Nacional de Mujeres