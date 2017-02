Puntualizaciones a la agenda social, planteada por candidatos

Los temas relacionados con educación, salud, bonos, discapacidad, protección a la niñez y derechos de las mujeres fueron planteados por los candidatos en el Diálogo Presidencial 2017. Tres conocedores del área social brindaron sus opiniones. Los tres coincidieron en que ningún postulante presentó una propuesta clara y desarrollada.

'No se habló de derechos sexuales y reproductivos'



Miriam Ernest. Coalición Nacional de Mujeres

Cynthia Viteri dijo “Ni una menos” acogiéndose a lo que ha planteado el movimiento de mujeres en relación a que no queremos más femicidios ni más violencia. Ninguno de los candidatos, además de Lenín Moreno (Alianza País), quien se refirió a que el Estado debe acompañar a sus ciudadanos desde la concepción, habló de los derechos sexuales y reproductivos.

Realmente el tema de mujeres y derechos no se ha profundizado, no se analizan las brechas entre hombres y mujeres.

Cynthia también dio a entender que es importante que haya juzgados y que se devolviera la potestad a la Policía, en la zona rural, para atender casos de violencia. Esto es importante, hemos señalado que las mujeres violentadas en el área rural están indefensas.



Sobre la posición de Moreno no entendemos, porque existe el Plan Nacional para la Erradicación de la violencia contra niñez, adolescencia y mujeres, que no está funcionando. Durante enero del 2017 se produjeron 20 femicidios y ningún candidato se ha pronunciado al respecto. Eso da paso a la impunidad. Ninguno tocó específicamente el tema de derechos.



Ayer, 5 de febrero del 2017, en el Diálogo Presidencial no se pronunció Paco Moncayo, de la ID, pese a que se ha mostrado a favor de despenalizar el aborto por violación. No sé si no se han manifestado sobre el tema por falta de tiempo, información o interés.



Es preocupante el tema del embarazo adolescente. Además queremos saber qué piensan sobre la paternidad responsable, el Presidente abogó porque quienes no pagan alimentos oportunamente no vayan a la cárcel, son puntos delicados.

'Que se evalúe cuántos chicos repiten o dejan las carreras'



Leonardo Bravo. Director Ejecutivo de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud



Desde la academia estamos de acuerdo con la propuesta de eliminar el examen de admisión a las universidades (lo que era el ENES porque siempre tuvimos un sistema de admisión para los estudiantes que van a cursar carreras relacionadas con ciencias de la salud. Nosotros deberíamos realizar una selección y aquellos estudiantes que no pasan las pruebas podrían integrar un curso de nivelación. Esto porque los bachilleres vienen de diferentes regiones, colegios, etc.



Si bien los jóvenes eligen cinco opciones de carreras, indudablemente que la que siempre han querido estudiar es la primera opción. Quienes no superan el examen (con las mejores calificaciones) toman la segunda o tercera opción. Hemos encontrado que en las carreras de Medicina hay mucho cambio de carrera y hasta de universidades. Eso pasa en el segundo semestre. Quisiera que se evalúe qué ha ocurrido con quienes escogieron Medicina y qué pasa con ellos, cuántos de ellos repiten o dejan la carrera.



El Gobierno suele recordar que antes del ENES, para obtener un cupo había que hacer largas colas para inscribirse, y solo los primeros lo obtenían. Pero ahora hablamos de tiempos diferentes, no había un sistema que permita inscribirse vía ‘on line’.



También se habló sobre la autonomía universitaria y creo que ha sido lesionada con la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahora el Consejo de Educación Superior plantea que para cursos universitarios de posgrado que ofertan las facultades de Medicina, el Ceaaces haga un examen de admisión. Rechazamos eso, ha sido una acción privativa de la universidad.



Son 24 facultades de Medicina, soy docente de la Central. Director Ejecutivo de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud. Federación Panamericana de Facultades de Medicina.



'Hay que combatir la desnutrición'



Fernando Sánchez. World Vision



Hay varios temas que nos habría gustado que los candidatos toquen, en cuanto a políticas sociales básicas: educación y salud. Lo clave es combatir la desnutrición, nadie ha puesto metas y uno de los retos importantes es al menos bajar un punto porcentual al año. Si el compromiso va, deben plantear políticas asociadas.



Tenemos 24 de desnutrición crónica, es grave por el efecto para el resto de la vida. En Perú bajan el 1% por año. Las del Diálogo Presidencial fueron como propuestas muy generales y tradicionales. Habría que recoger el tema de Paco Moncayo de promocionar y potenciar la educación intercultural bilingüe.



Lo otro tiene que ver con perfeccionar lo que significa la fusión escolar (varios centros en la Escuela del Milenio). Sabemos que hay muchas unidades del milenio desabastecidas en cuanto a poca asistencia, no consideran accidentes geográficos, la distancia es muy alta, el 2% dejó la escuela producto de la distancia de su casa a la nueva escuela, son 92 mil niños.



Sobre la cadena perpetua para quien mate a un niño, propuesta por Cynthia Viteri, estoy de acuerdo, si existe además un proceso de rehabilitación. EL COMERCIO reportó 20 infanticidios entre septiembre del 2015 y septiembre 2016. Hay que poner en debate lo que significan medidas preventivas y de sanción penal.