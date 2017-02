La agenda social incluye más de 10 temas para el Diálogo Presidencial 2017

A los ocho presidenciables se les pide responder qué piensan sobre la prueba para el acceso a las universidades públicas, vigente desde el 2012; así como de la distribución de becas y la entrega de recursos para centros de posgrado. También se les solicita adelantar si volverá el sistema de trimestres o se mantendrán los quimestres, que rigen desde el ciclo 2012- 2013, a nivel de educación media.

Esos, entre otros, son los temas que se oyen en la conversación de familias, de colegas en los trabajos y son parte del debate en las redes sociales. Cientos de inquietudes de ese tipo han sido enviadas por organizaciones sociales y, sobre todo, por ciudadanos a politica@elcomercio.com para el Diálogo Presidencial 2017, organizado por Grupo EL COMERCIO.



En el evento, que se realizará el domingo 5 de febrero, los candidatos a la Presidencia de la República abordarán algunos de esos temas. También lo están haciendo en las entrevistas individuales.



Desde la Comunidad Científica Ecuatoriana hay una propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología o de Educación, Ciencia y Tecnología, por ejemplo.



Más de 40 rganizaciones sociales que se enfocan en los derechos de los niños, invitan a los candidatos a comprometerse con su Pacto Político por la Niñez y Adolescencia.



Entre otras están Visión Mundial, Defensa de los Niños Internacional, Aldeas SOS, Contrato Social por la Educación... Buscan que el nuevo gobernante proteja la inversión social para este sector y el incremento progresivo de recursos. Y que pongan a funcionar el sistema nacional descentralizado de protección integral.



Gremios de médicos consultan ¿cómo se propone que las nuevas generaciones, que egresen en especialidades complejas, no se vean involucradas en malos entendidos por muerte de pacientes que llegan a la emergencia? Piden que el Código de la Salud incluya a un ente que trate administrativamente esos casos. Y que no se use el Código Penal para sancionarlos. También se preguntan si se continuará contratando a doctores extranjeros en hospitales locales.

Además de los temas educativos, hay preguntas, cuyas respuestas podrían considerarse ‘políticamente incorrectas’. Pero que “serán decisivos a la hora de elegir”, para la gente de la plataforma feminista Vivas Nos Queremos.



Su vocera Jeanneth Cervantes quiere saber qué proponen los hoy candidatos para frenar los femicidios. En el país se han producido más de 20 en lo que va del año, apunta, y recuerda que en estos días se han movido porque haya justicia para una niña abusada sexualmente en un campamento vacacional. En el país, seis de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia, según el INEC.



Cervantes dice que no son temáticas “solo sociales. Los derechos de las mujeres son temas políticos y económicos”. Y espera que los elegidos promuevan y garanticen derechos, que se hable del aborto por violación. Le preocupa no haber visto planes de prevención de violencia y reorganización de instituciones que deben garantizar justicia y protección.



En ese sentido, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, que agrupa a unas 20 organizaciones, pregunta ¿qué acciones emergentes priorizaría para enfrentar la violencia contra las mujeres en el país, particularmente femicidio?

Este Diario también recibió consultas de personas naturales que consultan a los postulantes si tienen alguna propuesta de reforma más equitativa en relación a la familia, la tenencia de los hijos y las pensiones alimenticias.



De otro lado, grupos considerados minorías, como el de las personas con discapacidad, también quieren ser parte del Diálogo Presidencial 2017.



Así, un ciudadano consultó cómo se manejarán en materia de empleo para quien tiene limitaciones físicas o intelectuales. Hasta el 2016 había alrededor de 260 000 personas con discapacidad en edad de trabajar, es decir de 18 a 65 años. Y este Gobierno ha entregado bonos, que no se sabe si se mantendrán.



Organizaciones que impulsan la campaña el ‘Voto informado Lgbti’ quieren respuestas de los candidatos sobre el matrimonio civil igualitario y adopción por parte de parejas del mismo sexo, como lo expresan dos de sus voceros, Efraín Soria y Fredy Lobato.