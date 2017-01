De empresarios, Colegio de Abogados de Pichincha, Cedocut, Ceosc, médicos y Red de Maestros, a los candidatos

Seis representantes de gremios y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que esperan propuestas más concretas de los ocho candidatos a la ­Presidencia de la República.

Hasta ahora -señalan- los espacios en donde han manifestado públicamente sus posturas se han caracterizado por difundir aproximaciones a sus planes de gobierno. Pero a 20 días de las elecciones generales, se vuelve fundamental ir más allá. Creen que el Diálogo Presidencial 2017 que organiza EL COMERCIO puede ser la oportunidad para conseguirlo.



El evento se realizará el domingo 5 de febrero, de 20:00 a 22:00. Los ecuatorianos podrán seguirlo en vivo a través de Televicentro, canal 5 en Quito y 11 en Guayaquil, de señal abierta, también en las radios Quito y Platinum y a través del portal www.elcomercio.com.



Gonzalo Ruiz Álvarez, subdirector adjunto de EL COMERCIO, será el encargado de moderar el Diálogo. Todos los candidatos a la Presidencia han confirmado su participación. Este martes 31 de enero se realizará una reunión con los jefes de campaña de las ocho candidaturas, para sortear el orden en que participarán los candidatos en las distintas etapas del Diálogo Presidencial 2017.





La empresa, atenta a la política tributaria



Roberto Aspiazu

Comité Empresarial Ecuatoriano



Es muy importante para el sector empresarial que los candidatos se pronuncien sobre el modelo económico, el capitalismo de Estado y de qué manera eso va a ser reformulado para retomar la agenda de crecimiento.



Asimismo, será importante conocer la incidencia que ha tenido en conjunto la política tributaria, el incremento significativo de la carga impositiva. Otros temas sobre los que deberían responder es la reducción del empleo formal y la situación del sector privado.



Me parece una buena oportunidad para que el candidato oficialista (Lenín Moreno) se pronuncie también sobre el problema de la corrupción, especialmente sobre los casos de Petroecuador y de Odebrecht.





La estabilidad laboral es una prioridad



Mesías Tatamuez

Cedocut



Lo que los trabajadores y el pueblo queremos es que los candidatos hablen con toda seriedad sobre el empleo. Nos han preocupado mucho, por ejemplo, las declaraciones que hicieron los aspirantes opositores sobre el empleo con flexibilización, durante otro espacio que hubo la semana pasada.



Eso es muy peligroso; necesitamos empleo digno, con salarios dignos, con estabilidad. Las propuestas hechas hasta el momento no han sido claras. Nos interesaría saber, por ejemplo, cómo van a hacer para impulsar la producción, para crear empleo, para brindar seguridad jurídica, para fiscalizar. Y, especialmente, deberían precisar sus posiciones sobre la seguridad social.





¿Cómo piensan la justicia y los DD.HH.?



Ramiro García

Colegio de Abogados de Pichincha



El principal tema que interesa a los abogados es la perspectiva de los ocho candidatos sobre la administración de justicia y derechos humanos. No se puede hacer una pregunta estándar para todos, ya que sus propuestas y opiniones respecto de cada tema son distintas.



A cada uno se le debería preguntar cosas diferentes. Por ejemplo, sería interesante saber qué piensa Lenín Moreno sobre el sistema de administración de justicia; qué opinan Guillermo Lasso y Cynthia Viteri sobre los derechos reproductivos y de diversidad; qué piensa Paco Moncayo sobre los estándares de protección de derechos humanos. La principal inquietud para todos es: cómo piensan implementar dichos estándares.





COIP y Código de Salud deben tratarse



José Eras

Federación Médica Ecuatoriana



Como Federación tenemos un plan de trabajo que ha sido y será presentado nuevamente a todos los candidatos a la Presidencia y a la Asamblea Nacional. Ahí se concentran los temas que esperamos se traten con cada uno de los candidatos, para que ellos ofrezcan soluciones.



Por ejemplo, queremos que exista un Código Orgánico Integral Penal (COIP) con revisiones, que el Código de la Salud sirva de ayuda para la población civil y profesionales del área, la creación de una agencia donde se juzguen en sede administrativa los procesos contra los médicos, mejorar ofertas de posgrados, que las plazas de trabajo las ocupen los médicos ecuatorianos. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto.





No hay planes para la sociedad civil



Cecilia Lincango

Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil (Ceosc)



Como Confederación, que es un espacio de convergencia de asociaciones, federaciones, entre otras, estamos impulsando una propuesta nuestra, que se va a presentar a los candidatos a la Asamblea Nacional y a la Presidencia.



Los candidatos deberían aprovechar el Diálogo Presidencial para comentar qué es lo que van a hacer para apoyar la participación de la sociedad civil y cómo lo harán. Hay que recordar que existe un marco legal restrictivo para el funcionamiento de las organizaciones sociales, por lo que es necesaria una nueva normativa de regulación.



En los discursos que están planteando los candidatos no hay propuestas ni planes concretos para la sociedad civil.





El Diálogo debe ser muy imparcial



Wilmer Santacuz

Red de Maestros



En otros espacios de debate no hubo oportunidad para mostrar las propuestas claras de los siete candidatos opositores que participaron. Entendemos el porqué de esa posición, sus intereses y a quiénes están defendiendo.



Pero creemos que el mejor debate es el que se da entre el candidato y la gente, en el territorio. En el área de la educación, los aspirantes oficialistas ya se han reunido con los maestros. El Diálogo Presidencial 2017 debe ser muy imparcial y muy objetivo, ya que en un proceso democrático es fundamental que exista libertad de expresión, por lo que todos los candidatos deben tener esa plena libertad de expresar cuáles son sus agendas de trabajo.