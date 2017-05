Diálogo entre Gobierno y Municipio de Quito se centra en cinco ejes

El cambio en el Gobierno Central demanda de ciertos acuerdos y el Municipio de Quito tiene al menos cinco temas que requieren ser dialogados con las nuevas autoridades.

Los recursos adicionales para el Metro, la entrega de las transferencias económicas del Estado al Cabildo, la agenda para fomentar una ciudad sostenible, la gestión social y reforzar la unidad entre los ciudadanos son ejes que el Municipio aspira a discutir con el nuevo Gobierno Central.



Llegar a consensos entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno de un país permitirá llevar a cabo proyectos que beneficien a los ciudadanos, sostuvo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.



Por esta razón, tras realizar un recorrido de obras del Metro, en el sur, el Burgomaestre reiteró ayer su apertura al diálogo con el Gobierno del presidente Lenín Moreno. “Tenemos la voluntad y el deseo de participar en procesos de diálogo para coordinar acciones con el nuevo Gobierno”.



De concretarse este encuentro, en este espacio se priori­zarán, entre otros, los temas relacionados con los proyectos de transporte público sostenible que están en marcha, por ejemplo, el Metro.



El Metro es un proyecto estratégico del Estado que se construye con aportes del Gobierno Central: USD 750 millones (37%) y del Municipio de Quito 1 259,8 millones (63%). Pero, actualmente tiene una brecha de USD 331 millones.



La diferencia se generó porque no se hizo efectivo un crédito con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) y no se titularizaron los ingresos del nuevo aeropuerto de Quito.



Para cubrir este ‘hueco’ financiero, el Cabildo está gestionando unos créditos adicionales con organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Esto demanda -en el caso del BID- la solicitud de un nuevo aval soberano al Estado (garantía).



Marco Ponce, concejal de SUMA, aspira a que el aval soberano ofrecido por el Gobierno en el procedimiento anterior se mantenga para acceder a los recursos extras que se requieren para esta obra.

Jorge Albán, concejal de Alianza País y exvicealcalde durante la administración anterior, de Augusto Barrera, confía también en que el esquema de apoyo del Gobierno Central al Metro se mantenga.



Aparte de la brecha del Metro en el ámbito financiero, el Alcalde aspira a que las transferencias económicas que realiza el Gobierno Central al Cabildo se realicen de manera “puntual”, para no afectar al cronograma de las obras que impulsa la Municipalidad.



Hasta el pasado 29 de mayo, la entrega de los aportes del Estado al Municipio -que se realizan a mes vencido- estaba al día. Los últimos recursos correspondientes a abril del 2017, USD 25,8 millones, fueron entregados el pasado 24 de mayo.



Exceptuando lo ocurrido el año anterior por la situación económica del país, Albán sostuvo que la entrega de las transferencias del Gobierno Central al Cabildo no ha tenido demoras durante la anterior y actual administración municipal.



Por esto consideró que con el nuevo Gobierno estas asignaciones presupuestarias se cumplirán, conforme establece la normativa.

Considerando la visión social del Primer Mandatario, el Alcalde de Quito aspira a poner a consideración del Gobierno la agenda social que realiza el Cabildo, debido a las “coincidencias” que mantienen las iniciativas locales con los planteamientos realizados por el presidente Moreno.



Además, se pretende dialogar sobre la agenda de desarrollo sostenible de Quito, que promueve proyectos que impulsan el crecimiento económico y social, cuidando el ambiente. Y ante la postura de apertura que mostró el presidente Moreno durante su discurso, el Burgomaestre tiene la expectativa que se pueda emprender procesos de unidad que vayan más allá de las diferencias políticas. “Hemos escuchado con optimismo los mensajes del nuevo Presidente en un sinnúmero de temas. Esto es positivo porque son los mensajes que el país requiere”, enfatizó el Alcalde.



El analista político Luis Verdesoto cree que estas muestras de apertura dadas en los primeros días de gestión del presidente Moreno son parte de un proceso que se deberá evidenciar con el tiempo.



A la vez, Verdesoto expresó que durante este cambio administración del Ejecutivo se espera que la confianza entre los diferentes niveles de gobierno fluya y haya respeto a las competencias y a la autonomía. Mencionó que las autoridades deben emprender acciones de cooperación para llegar a acuerdos.



Este tipo de acercamientos no debe generar “temores”, porque las autoridades requieren de colaboración para sacar adelante los proyectos.



En contexto

