Diálogo entre Gobierno y ELN: Un nuevo ciclo con grandes desafíos

El nuevo ciclo de diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN, que arrancará el próximo lunes en Quito después de tres aplazamientos, tendrá grandes desafíos, entre ellos lograr la suspensión de secuestros de parte de esa guerrilla y avanzar hacia un alto el fuego bilateral.

La segunda jornada de conversaciones, que estuvo programada en principio para el 3 de mayo, estará marcada por el reciente secuestro de ocho mineros de parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los ataques contra la infraestructura petrolera que no cesan.



Aunque los trabajadores del departamento de Chocó (noroeste) fueron liberados a principios de esta semana, el jefe de la delegación gubernamental, Juan Camilo Restrepo, pidió al ELN enviar a la mesa de diálogos a representantes de su sector más radical, que en los últimos días ha incrementado su ofensiva en esa zona del país.



"Se lo hemos dicho públicamente al ELN que es imperioso y urgente que haya un representante del frente que opera en el Chocó sentado en la mesa de Quito, para que tengamos la certeza de que todo el espectro de esa guerrilla está negociando y que no solo una parte está haciendo una cosa en Quito y los del Chocó haciendo otra cosa completamente contradictoria", dijo Restrepo.



Además, el nuevo encuentro tendrá como preámbulo la reunión que esta semana tuvieron los jefes del ELN y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Cuba y la "neutralización"de al menos 40 guerrilleros en operaciones de las fuerzas armadas.



El Gobierno ha insistido en que el avance de los diálogos debe incluir un "desescalamiento(reducción)" del conflicto que dépaso a un eventual cese del fuego.



Otro de los puntos que seguramente se discutirá en este ciclo es el tocado el pasado jueves por el máximo jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, alias "Gabino", quien al término del encuentro con las FARC descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo antes de las presidenciales de 2018.



"La verdad no creemos, no está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos, que se pudiera avanzar tan rápido como todos queremos antes de las elecciones", señaló "Gabino" durante una rueda de prensa en La Habana.



El alto comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, insistió por su parte en que el fin del conflicto en el país es "solamente uno", por lo que sería imperioso concretar un acuerdo con el ELN que se sume al alcanzado con las FARC en noviembre pasado tras casi cuatro años de diálogos.



"Queremos que no se quede atrás el ELN. Hay que alentar al ELN, decirle que de lo que se trata es de construir paz en los territorios con la gente", afirmó el alto comisionado al recordar que las FARC ya están concentradas para sudesarme,previsto para finales de este mes.



La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el ELN inició después de varias postergaciones el pasado 8 de febrero en Quito con el objetivo de dar fin a 52 años de confrontación armada.



Dicho ciclo concluyó el 6 de abril cuando las partes anunciaron que volverían a encontrarse el 3 de mayo para hablar sobre el tema del desminado humanitario. Sin embargo, la cita se postergó una semana por la reunión entre jefes del ELN y las FARC y luego fue aplazada nuevamente para el 16 de mayo.



No obstante, este sábado, Restrepo confirmó que el segundo ciclo de diálogos, en el que seguirá la discusión del primer punto de la agenda de diálogo, referido a la participación de la sociedad para la construcción de la paz, arrancará el próximo lunes, un día antes de lo previsto.



El proceso de paz con el ELN, que tuvo de antesala casi tres años de contactos informales, busca con el apoyo de los países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela) la desmovilización de unos 1 500 guerrilleros y la terminación de más de 50 años de confrontación armada.