Deudas por infracciones de tránsito se pueden pagar a plazos

Unos deben USD 100. Otros USD 1 000. Pero también hay quienes han acumulado moras por hasta USD 2 500. Todo, por una o más infracciones de tránsito cometidas y que el conductor no ha pagado.

Para esas personas, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tiene un programa en el cual los interesados pueden firmar un convenio con esa institución y pagar la deuda hasta en 24 meses plazo.



¿Cómo funciona? Los deudores deben cancelar primero el 20% de la mora total y prorrogar el 80% restan­te­ de acuerdo con la tabla establecida. Por ejemplo, quien está endeudado por montos que comprenden entre uno y tres salarios básicos, puede cancelar todo hasta en cuatro meses. El tiempo se extiende según la obligación que deba cubrir.



Sin establecer cifras exactas, la ANT dice que la medida se tomó porque en los últimos tres años “ha existido un incremento progresivo en las solicitudes de facilidades de pago”. Pero también se advierte que “existen múltiples casos presentados solicitando exoneración de obligaciones pendientes por multas de tránsito”.



Un informe oficial del mes pasado señala que las faltas más frecuentes que cometen los conductores es manejar desatento, no respetar la velocidad establecida, irrespetar -por ejemplo- el pare, ceda el paso o la luz roja del semáforo. También está el estacionarse en lugares prohibidos, conducir motocicletas sin las debidas seguridades, entre otros.



En total, se han establecido 27 causas por las cuales se infringe la Ley de Tránsito y por las que también se ocasionan accidentes en las vías. Entre enero y abril de este año, en el país se han reportado 9 497 siniestros, mientras que en igual período del 2016 sumaron 9 732 hechos. Para firmar los convenios de pago tienen “trato especial” las personas con discapacidad, quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad y los adultos mayores.



“Estos grupos, con necesidades particulares, no pueden cubrir los montos ni las facilidades de pago se adaptan a sus presupuestos”, dice la resolución 023, en la que se fijan reglas sobre este tema. Luego, señala: “Estas personas se ven en la necesidad de cumplir los pagos para evitar procesos coactivos”. A ellos también se le otorgan mayores plazos para cerrar la deuda. Por ejemplo, si debe montos que comprenden hasta los seis salarios básicos puede pagar hasta en ocho meses.



Una mujer que dice adeudar USD 375 teme que se le inicie una acción legal. Por eso dice que este mes cancelará la infracción cometida por ir a exceso de velocidad. El Código Penal (art. 386) señala que esa infracción es sancionada con cárcel de tres días, multa de un salario básico y reducción de 10 puntos en la licencia de manejo. Esta sanción pecuniaria también se aplica a quienes conducen sin haber obtenido la licencia y a quienes falten a la autoridad de tránsito.



En cambio, las personas que conducen con una licencia caducada, revocada o suspendida deben pagar una multa del 50% del salario básico. Las personas que deseen firmar el convenio pueden acceder a la web: www.ant.gob.ec. En la página principal aparece un promocional de este programa. Cuando se accede allí, también puede obtener la solicitud para el convenio de pago.



En ese documento le pedirán la dirección de casa, un número de teléfono fijo y el celular. Además, la dirección electrónica (e-mail) para las notificaciones del caso, el compromiso de pago, la cancelación de la cuota inicial y el número de cuotas en las que se prorratearán los valores pendientes. Además, el contraventor deberá presentar la cédula y papeleta de votación originales. Con esto, el personal de la ANT aprobará el inicio del trámite y el interesado deberá acudir al banco que le asignen y pagar la cuota inicial correspondiente al 20%.



Si eso no se paga el día en que hizo la solicitud, quedará anulado todo el proceso. En cambio, si ha cumplido lo exigido, la Dirección Financiera o Direcciones Provinciales de tránsito generarán en el sistema el formulario. Una vez que se firme el convenio, automáticamente se suspende la generación de intereses que se haya ocasionado por no cancelar la multa. Si los usuarios no cumplen con lo acordado, el sistema automáticamente anulará el acuerdo suscrito y bloqueará al usuario en cualquiera de las prestaciones de la ANT.



Para que le desbloqueen, es necesario solicitar por escrito una liquidación del convenio.