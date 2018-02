Se aprueba nueva deuda de USD 134 millones para el Municipio de Quito

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó hoy, jueves 22 de febrero del 2018, en medio de reclamos y gritos, una resolución mediante la que cual autorizó a la Administración Municipal a obtener un crédito destinado a los proyectos de mejoramiento de espacio público, conectividad, accesibilidad, transporte y gestión del tránsito.

Se trata de un préstamo con la firma Lance Capital First Sustainable por USD 134,38 millones a 30 años plazo, por un interés del 6,5%. El dinero se invertirá en obras como la construcción de los parques Bicentenario y Padre Carollo, bulevares en la Michelena y en el Comité del Pueblo, iluminación de parques barriales, asfaltado de calles en Quitumbe y Tumbaco, construcción de la av. Ilaló, construcción de puentes peatonales, mejoramiento de accesibilidad peatonal en 12 km de aceras en corredores principales, rehabilitación de calzadas en las vías del Trole y de la Ecovía, entre otras.



La iniciativa, tratada este jueves 22 de febrero del 2018, tuvo apoyo de 11 concejales de los 20 presentes, más el alcalde Mauricio Rodas. Marco Ponce (SUMA)presentó la moción de aprobar este crédito debido a que financiaría una carpeta de proyectos que fueron solicitados por los vecinos de cada sector y que ya contaban con estudios que facilitaban su implementación.



Fue una votación accidentada, entre protestas y gritos. Aunque durante el debate todos los concejales que intervinieron coincidieron en que se trataba de obras necesarias para la comunidad, los que votaron en contra criticaron que se haga préstamos para obras pequeñas que podrían resolverse con el presupuesto de la Epmmop. Incluso, Carlos Páez (AP) afirmó que son obras que usualmente se financiarían con el dinero de administraciones zonales y de los presupuestos participativos.



La vicealcaldesa Anabel Hermosa, quien forma parte del nuevo bloque de la Revolución Ciudadana, dijo que solo en intereses, el Municipio acabará pagando más de USD 174 millones. Eso sumaría más de USD 311 millones, que según dijo, casi se equipara a la suma de USD 396 millones que la actual administración ha dejado de ejecutar desde que asumió en el 2014.



Como parte del directorio de la Epmmop, Hermosa recibió información que solo la Epmmop no ha ejecutado USD 200 millones. Agregó que hay obras que constan en el listado que presentó el Municipio ayer que antes ya estaban en los planes de inversiones de esa empresa. “Estos proyectos fueron priorizados desde el 2014 y no fueron ejecutados”, dijo.



Por ello pidió a la gente que llenó las butacas de la sala del Concejo que hagan plantones para exigir a la Epmmop para que suba al portal de compras públicas estos proyectos. La edil citó el caso de la vía José Félix Barreiro, en el barrio La Campiña, que ha aparecido en los planes de la Epmmop desde el 2015, volvió a estar en el presupuesto de los años siguientes y ahora está en la carpeta del préstamo.



El voto en contra del crédito se concentró entre los cuatro concejales que permanecen en Alianza País y los cuatro que el mes pasado se desafiliaron, más la independiente Ivonne Von Lippke. De ese grupo, solo Patricio Ubidia, quien aún milita en Alianza País, apoyó la moción del concejal Ponce de aprobar este crédito.



El voto en contra fue también una reacción en contra de la decisión de Rodas de acogerse acogió al literal 3 del artículo 8 de la resolución 074 del Concejo Metropolitano para llamar a la votación de este proyecto sin que hayan terminado las intervenciones de todos los concejales. Este le faculta al presidente de una sesión de Concejo a llamar a votación una vez que considere que el debate se ha agotado.



Páez pidió la palabra en dos ocasiones, pero el Alcalde dijo que la primera no se había registrado y lo puso en espera. Pero antes de que él y otros como Eddy Sánchez (MASS) intervinieran, Rodas tuvo un cruce de palabras con Von Lippke e interrumpió su intervención para permitir que Renata Salvador (Vive) hiciera el punto de información que facilitó la votación anticipada.



Jorge Albán (AP) y Páez estuvieron entre los que más reclamos hicieron por lo que consideran falta de democracia al decidir sobre el endeudamiento de la ciudad.



Luisa Maldonado (RC) y Páez sospechan que una de las razones por las que obras que estaban en los planes de la Epmmop para el 2018 se sacaran de ahí y se las pusiera en un préstamo podría ser que la administración intente financiar Quito Cables , que no tiene apoyo en el Concejo, con prespuesto de la Empresa de Obras Públicas.



Ponce dijo que en el crédito efectivamente Quito Cables no constaba "pero el proyecto tiene su propio financiamiento. Quito Cables no tiene problemas económicos. Si es que se enfrentan los diferentes problemas legales y logísticos, Quito Cables va para adelante. No necesita ningún crédito adicional".