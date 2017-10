La deuda del Estado con el IESS suma USD 2 900 millones, según la entidad

El Estado mantiene una deuda de USD 2 900 millones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por atenciones médicas no pagadas, informó este martes, 10 de octubre del 2017, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la entidad, en entrevista con Teleamazonas.

Esta deuda, que se acumula desde el 2001, corresponde a gastos por atenciones médicas brindadas a personas de la tercera edad y con enfermedades catastróficas. La Ley de Seguridad Social señala que la entidad prestará atención médica de jubilados con cargo al Estado y de las personas con enfermedades catastróficas del IESS con el aporte del Fisco.



En septiembre del 2016, el IESS quitó USD 2 506,7 millones de sus estados financieros, que estaban reportados como “Deuda del Gobierno”, al asegurar que la deuda era inexistente e incuantificable, al no haberse documentado las atenciones brindadas en administraciones pasadas y por la falta, o vigencia, de un Reglamento a la Ley de Seguridad Social, que permita determinar la deuda y establecer el cobro.



Sin embargo, tras realizar un examen especial a los valores adeudados por el Estado a la entidad, la Contraloría General del Estado determinó en junio pasado que el Seguro Social debía restituir en sus balances la deuda del Estado. Ese mismo mes, Espinosa confirmó que la deuda se incorporó en los estados financieros que se enviaron a la Su­perin­­tendencia de Bancos, al Ministerio de Finanzas y a la Contraloría.



Espinosa aclaró hoy que ya no se deben esos USD 2 500 millones, sino que la cifra actualizada a la fecha asciende a USD 2 900 millones, que aún no han sido pagados.



“Siempre dije que la deuda era incuantificable, porque no existían los documentos desde el año 2001 hasta el año 2009 sobre las atenciones médicas que se prestaron. Pero respetuosos de la institucionalidad, si la Contraloría General del Estado decía que eran USD 2 500 millones, a nosotros nos correspondía aceptarlo”, agregó Espinosa, hoy por la mañana en entrevista con el canal televisivo.



El titular del Seguro Social explicó que la Contraloría les pidió constituir una comisión que se encargara de revisar todos los documentos vinculados a los hospitales del país. “Lo estamos haciendo. Nos falta alrededor de un mes, porque nos planteamos tres meses para lograr ese objetivo. Después nos pondremos de acuerdo con Ministerio de Finanzas para que proceda al respectivo pago”, señaló Espinosa.