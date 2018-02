La deuda total del Gobierno central alcanzó el 47% del PIB en enero 2018

El primer mes del año cerró para el Ecuador con una deuda agregada total de USD 49 602 millones, lo que representa el 47% del Producto Interno Bruto (PIB), según el último reporte del Ministerio de Finanzas.

En tanto, la deuda consolidada, que a diferencia de la agregada no toma en cuenta los compromisos con entes públicos como la CFN o el IESS, llegó al 34,3% del PIB. Esto es 1,8 puntos más que en diciembre del año pasado.



Desde octubre del 2016, el Gobierno toma a la deuda consolidada como referencia para cumplir con la norma de prudencia fiscal del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que establece que el endeudamiento del Estado no debe representar más allá del 40% del PIB.



En un escenario en el que incluso la deuda consolidada se acerca al techo permitido, el Ministerio de Finanzas anunció a inicios de febrero que este año está previsto que el Gobierno acceda a USD

2 500 millones de deuda en bonos y banca internacional.



El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, informó que de esos USD 2 500 millones, unos USD 500 millones se conseguirán por emisión de eurobonos a mediados de año. Se trata de la primera vez que el país emitiría deuda en ese mercado. “El endeudamiento per se no es malo, siempre es necesario para un país”, sostiene el funcionario.



Para Andrés Robalino, economista y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, el Gobierno debe enfocar su estrategia en una reducción fuerte del gasto corriente, por ejemplo, en el tamaño del sector público.



“No quieren reducir el gran número de empleados públicos y siguen tapando huecos con deuda”, indicó.



Robalino añadió que el sector empresarial espera que el plan económico que el Gobierno presentará en marzo esté acompañado de un ajuste fuerte al gasto.