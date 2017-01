Deuda cerró en 26 792 millones

En el 2016, la deuda consolidada cerró el año en USD 26 792 millones, es decir, 27,8% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del Ministerio de Finanzas. Comparada con el 2015, presentó un incremento de USD 5 520 millones.

La cifra consolidada no incluye las acreencias que mantiene el Estado con otras entidades públicas como el Instituto de Seguridad Social (IESS) y la Corporación Financiera Nacional (CFN).



Hasta octubre del año pasado se tomaba en cuenta la deuda agregada, que sí tiene en cuenta esos valores con instituciones del Estado, como referencia para definir el límite de endeudamiento: 40% del PIB.



Mediante Decreto 1218, firmado el 21 de octubre del 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, reformó el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para que el cálculo del techo de endeudamiento se realice ya no con los estados de deuda agregada sino con los estados consolidados de deuda pública, según el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional.



La deuda agregada cerró en USD 38 118 millones, el 39,6% respecto al PIB, un crecimiento del 16,3% respecto del año anterior. El saldo de la deuda interna se ubicó en USD 12 457 millones. Y la deuda externa llegó a 25 660.



Al cierre del 2016, según estadísticas de la Ejecución Presupuestaria de Finanzas, las necesidades de financiamiento del 2016 alcanzaron los USD 13 643 millones.



A inicios del año pasado, el entonces ministro de Finanzas, Fausto Herrera, proyectó que el Fisco requeriría de USD 6 600 millones en el año.



En el 2016 Ecuador contó con diversas fuentes de financiamiento, pero cuatro fueron las principales: China, los acreedores internacionales que adquirieron bonos o papeles estatales, el Banco Central, las preventas petroleras. Los dos últimos no son considerados como deuda.



China sigue siendo uno de los mayores proveedores de fondos para el Estado. Entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016, la deuda con este acreedor pasó de USD 5 486 millones a 8 143 millones.



En el caso de los bonos, en total se colocaron USD 2 750 millones en el 2016. La última colocación del año se efectuó el 8 de diciembre: USD 750 millones a 10 años plazo, con un interés de 9,65%.



Para este año, Patricio Rivera, Ministro de Finanzas, dijo que las necesidades estarán entre 6 y 7% del PIB. Pero en el suplemento de los bonos 2026 se señaló que se requerirá USD 11 600 millones.