Detienen a un hombre con un cuchillo cerca del palacio de Buckingham

Un hombre con un cuchillo fue detenido hoy 24 de mayo del 2017 en las inmediaciones del palacio de Buckingham en Londres, informó la Policía Metropolitana, que descartó a su vez que el incidente estuviera relacionado con el terrorismo.

Un portavoz de Scotland Yard reveló que el hombre, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales, fue esposado y detenido a las 10:40 hora local (09:40 GMT) después de ser visto en posesión de un arma blanca junto a la valla de seguridad que rodea al palacio, residencia oficial de la reina Isabel II.



Este miércoles, la tradicional ceremonia del cambio de guardia en el palacio de Buckingham fue cancelada, mientras que el Parlamento de Westminster se cerró al público tras el atentado del lunes en Manchester, en el que murieron 22 personas y 64 resultaron heridas.



"Las fuerzas del orden han arrestado hoy a un hombre en The Mall en posesión de un cuchillo", afirmó un portavoz de la policía.

"No hubo ningún herido y el cuchillo fue recuperado. El hombre ha sido trasladado a una comisaría del centro de Londres. Creemos que el incidente no está relacionado con terrorismo", añadió la fuente.



El evento en el palacio atrae cada día a cientos de turistas y curiosos, pero requiere la atención de agentes policiales responsables de cortar calles aledañas para que la guardia real pueda desfilar por el lugar, hasta llegar a la residencia de la familia real británica.



Scotland Yard informó hoy de que el palacio será vigilado por el Ejército como medida de seguridad al elevarse al más alto el nivel de amenaza terrorista contra el Reino Unido.