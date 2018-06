Detienen a funcionarios de ex presidente Funes en El Salvador

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General de El Salvador detuvo hoy, miércoles 6 de junio, en un intenso operativo a antiguos funcionarios del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) acusados de una trama de corrupción. Funes fue el primer presidente de izquierda que gobernó en El Salvador por el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Actualmente reside en Nicaragua, donde huyó y pidió asilo político después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo señalara por sospechas de enriquecimiento ilícito. El expresidente se encuentra inmerso en un proceso jurídico no concluido.



La FGR, que había emitido unas 30 órdenes de captura, llevó adelante el operativo la noche del martes y el miércoles para detener a varios de los que fueron estrechos funcionarios de Funes, tales como sus secretarios presidenciales.



El operativo de capturas fue ejecutado por el llamado Grupo Contra la Impunidad (GCI) y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez. El único nombre de los detenidos que se conoce es el del empresario Miguel Menéndez, amigo y estrecho colaborador de Funes.



El diario 'La Prensa Gráfica' reveló que se investiga el destino final de más de 300 millones de dólares que podrían haber sido desviados a través de modificaciones presupuestarias durante la administración de Funes. Los capturados estarían implicados en dichas modificaciones presupuestarias y habrían obtenido beneficios ilícitos.

En tanto, Funes reconoció la captura de su amigo Menéndez, al mismo tiempo que denunció que la investigación en su contra "fue dirigida por la derecha y la embajada USA (Estados Unidos)". "Miguel Menéndez, detenido por orden administrativa de la FGR, fue amenazado por funcionarios de esta embajada de acabar con sus empresas si no revelaba dónde está el dinero que según ellos robé de CAPRES (Casa Presidencial) para enriquecerme", indica el texto de Funes en Facebook.



Medios locales revelaron que además fueron detenidos familiares de la actual compañera del ex presidente, Ada Michelle Guzmán, pero no se especificaron los nombres ni la cifra. Por su parte, el portavoz del actual Gobierno, Roberto Lorenzana, manifestó que si hay pruebas de delitos espera que se cumpla con la justicia.



"Nosotros no nos damos por aludidos en esto (capturas de ex funcionarios), tanto que, puede ser que haya un fin en todo esto, pero lo que sí es cierto es que las investigaciones deben de hacerse, y si hay suficientes elementos probatorios para determinar que una persona resultó responsable, simplemente debe aplicarse la justicia", señaló ante la prensa.



Previamente, altos funcionarios del Gobierno y del oficialista FMLN habían tenido una actitud de respaldo hacia Funes, e incluso el líder del partido, Medardo González, reconoció públicamente que habían gestionado su asilo político en Nicaragua, aunque entonces el exmandatario no era procesado penalmente.