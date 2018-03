4 detenidos tras una persecución policial en el norte de Quito

Cuatro hombres que supuestamente se dedicaban a asaltar peatones, y se movilizaban en un automóvil Nissan Sentra plomo, fueron detenidos la noche de hoy, 13 de marzo del 2018, en el norte de Quito. En la Policía se informó que los sospechosos operaban en el sector de la Ciudadela Jipijapa y la avenida Río Coca.

El mayor Paúl Medina es jefe del Circuito Jipijapa. Él aseguró que antes de la aprehensión se produjo una persecución en ese sector hasta capturarlos en la avenida 6 de Diciembre y El Telégrafo, a la altura del Colegio 24 de Mayo. “El vehículo con cuatro ocupantes no acató las órdenes policiales y comenzó la persecución que duró unos 25 minutos”.



Al final de esta, el Nissan Sentra se impactó contra un patrullero que le impidió el paso. El oficial indicó que se hizo un registro en el carro plomo y se hallaron evidencias: teléfonos celulares, un arma de fuego y “otros artículos que habían sido producto de varios robos y asaltos a personas aquí en el sector y en la avenida 10 de Agosto y Rumipamba”.



Tras la detención, los uniformados comprobaron que los hombres del Nissan asaltaron antes a cuatro transeúntes. “En la persecución intervinieron cuatro motocicletas y seis patrulleros. Los apresaron a las 20:30. No hubo heridos”.



El hecho se desarrolló en la zona de la Río Coca, las islas y la Gaspar de Villaroel. Para evadir a los patrulleros –apuntó el oficial- los sospechosos circulaban en contravía, no respetaban el semáforo, invadían las veredas y en las curvas aceleraban hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora.