Cinco de los seis detenidos del caso Panantza obtuvieron la libertad

La tarde de este viernes 13 de enero del 2017, los jueces de la Sala Única de la Corte de Justicia de Morona Santiago acogieron la apelación a la prisión preventiva que pesa en contra de los detenidos por el caso Panantza. Con ello, Danny M., Milton R., Mercedes C., Ítalo C. y Braulio T. obtuvieron la libertad, pero los procesos judiciales continuarán.

Ellos fueron detenidos en operativos realizados en la parroquia Panantza, perteneciente al cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago, el 17 de diciembre del 2016, tres días después de los hechos violentos en el campamento minero de La Esperanza. Allí murió el policía José Mejía.



La audiencia se inició a las 14:30 en Macas y culminó cerca de las 17:00. No estuvieron presentes los procesados, pero llegaron familiares y vecinos de Panantza y vocales de las juntas parroquiales de Morona Santiago para vigilar el proceso.



Al final, el fallo de los jueces de la Sala Única, Yury Palomeque, Inés Barrera y Oswaldo Toledo fue que no encontraron elementos suficientes para vincular a los cinco detenidos en los ataques al campamento minero de La Esperanza y la muerte del policía, José Mejía.



Por eso les extendieron la libertad a los cinco detenidos. Solo a Braulio T. le cambiaron la prisión preventiva por la medida alternativa de presentarse una vez por semana ante la Fiscalía de Gualaquiza. A él se lo vincula con unas grabaciones de oposición a la minería.



En la audiencia, David Cando, abogado de los procesados, argumentó la falta de motivación, ausencia de elementos para una prisión preventiva y la vulneración de derechos contemplados en la Convención Americana, entre otros temas, para demandar la libertad de sus defendidos.



Cando esperaba que la noche de este viernes llegue las boletas de libertad a la cárcel de Latacunga, donde permanecen recluidos los cinco.



Por este caso, solo Agustín Wachapá, presidente de la Federación Shuar, sigue detenido. Su caso no fue analizado hoy, pues él tiene otros abogados.



El gobernador de Morona Santiago, Rodrigo López, dijo que los operativos de búsqueda de los responsables de la muerte del policía José Mejía continuarán.